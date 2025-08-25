Una pérdida irreparable. La muerte de Juan B. Fernández Renowitsky, exdirector del diario EL HERALDO y referente del periodismo en el Caribe colombiano deja un gran pesar en algunas universidades de la ciudad de Barranquilla, que lamentaron la partida de este personaje histórico para la región y el país.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, exrector de nuestra institución y Director Consejero de El Heraldo. Nuestro abrazo solidario de condolencias a familiares y amigos por tan difícil momento e irreparable pérdida”, comentó la Universidad del Atlántico a través de su cuenta de X.

Por su parte, la Universidad Autónoma del Caribe también envió un mensaje de condolencias a la familia y amigos del que supo ser constituyente en el año 1991.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, exdirector de el Heraldo y referente del periodismo en el Caribe colombiano. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su familia, colegas y allegados en este difícil momento”, mencionó.

Por su parte, la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla dedicó un mensaje de agradecimiento a lucha de Renowitzky por el Caribe y la educación: “periodista, abogado, un pensador liberal, defensor incansable del Caribe e impulsor de la modernidad en El Heraldo. Su legado marca el camino de quienes creemos en la educación y el compromiso con nuestra región. Nuestra solidaridad con sus familiares, amistades y allegados en este momento”.

Cabe resaltar que durante su extensa trayectoria Fernández Renowitzky fue Alcalde de Barranquilla, constituyente en el año 1991, rector de la Universidad del Atlántico, Ministro de Minas y Petróleo, entre otros cargos.