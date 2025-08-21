Del 27 al 30 de agosto, el Centro de Convenciones Puerta de Oro se convertirá en el escenario del XXIII Curso Internacional de Cirugía Plástica Estética, organizado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP). Este encuentro, considerado uno de los más importantes de la especialidad en América Latina, reunirá a más de 1.000 asistentes y 85 conferencistas de 7 países, con una agenda académica que incluye 170 conferencias de alto nivel.

Durante cuatro días, cirujanos plásticos nacionales e internacionales compartirán experiencias, actualizarán conocimientos y conocerán los últimos avances técnicos y científicos en el campo. El programa contempla conferencias magistrales, sesiones prácticas y espacios de discusión, fomentando el intercambio de saberes y la construcción colectiva de conocimiento.

Entre los temas destacados se abordarán la cirugía mamaria, facial y corporal, el manejo de biopolímeros, las matrices de soporte, así como rinoplastia, blefaroplastia y la comunicación médico-paciente, entre otros enfoques que responden a los retos actuales de la especialidad.

La edición 2025 introduce innovaciones como SCCP TALKS, un formato dinámico de debate en vivo con expertos internacionales sobre los temas más polémicos y actuales de la cirugía plástica estética, y módulos especializados con cirugía y marcación en vivo, donde cirujanos de referencia compartirán paso a paso sus técnicas en cirugía corporal, mamaria y facial.

En el marco del evento, también se realizará la segunda edición del Taller de Periodismo en Cirugía Plástica Estética, que reunirá a periodistas de medios nacionales y regionales para promover una comunicación responsable sobre salud y seguridad en esta área.

“Este Curso es una oportunidad única para actualizarse, interactuar con referentes internacionales y explorar las tendencias que están marcando el futuro de la cirugía plástica estética. Barranquilla será, por cuatro días, el epicentro de la innovación y el conocimiento en la especialidad”, afirmó la Dra. Damaris Romero, presidente de la SCCP.