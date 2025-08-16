Compartir:
Por:  Redacción Locales

Barranquilla dio un nuevo paso en la consolidación de su modelo de salud con la puesta en marcha de los Equipos Básicos en Salud, una estrategia que busca llegar a cada rincón de la ciudad para prevenir y detectar de manera temprana cualquier enfermedad.

El alcalde Alejandro Char destacó que el personal de salud —médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos y odontólogos— ya está recorriendo los barrios, debidamente identificado, para caracterizar a las familias, realizar diagnósticos tempranos y tratar oportunamente las enfermedades.

La iniciativa, que cubrirá 64 barrios de las cinco localidades de la ciudad, es operada por la IPS MiRed con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social. Además de brindar atención directa, promoverá el autocuidado, ofrecerá orientación en hábitos saludables, sensibilizará a las organizaciones comunitarias e identificará a las personas no afiliadas al Sistema de Seguridad Social.

En Córdoba habrá 180 equipos básicos de salud

Lea también: ‘Barranquilla es Moda’ abre inscripciones para su primera feria comercial

Desde 2008, Barranquilla ha implementado el modelo “La salud en mi casa”, reconocido a nivel nacional por su enfoque de atención primaria. A través de los Caminantes de la Salud, la ciudad ha caracterizado a miles de hogares para detectar riesgos y articularlos con los PASO y CAMINO, garantizando atención oportuna, sin barreras y con calidad.

Con la llegada de estos nuevos equipos, el Distrito busca llevar la atención médica a las casas de los barranquilleros, reforzar la educación en salud y mejorar el bienestar físico y emocional de las familias.

Lea también: Más del 83% de las quejas en salud ya fueron resueltas, según Supersalud

“Esto va a beneficiar especialmente a la población más vulnerable. Con los Caminantes identificamos riesgos y ahora los equipos básicos pueden dar respuestas personalizadas a cada núcleo familiar, protegiendo la salud de nuestra gente”, señaló Carlos Cervantes Sanjuan, secretario distrital de Salud encargado.