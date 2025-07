La Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de su programa ‘Habitantes de la Calle’, continúa avanzando en dignificación y transformación de vidas, una labor reforzada con el apoyo de la primera dama, Katia Nule, quien en reciente jornada entregó una significativa dotación al Hogar de Paso.

Durante su visita, la primera dama expresó su profunda convicción en las segundas oportunidades.

“Ustedes han llegado a este lugar para transformar sus vidas y sepan que cuentan conmigo”.

La dotación incluyó colchonetas, almohadas, ropa nueva, alimentación y dispensadores de agua, buscando asegurar condiciones mínimas de confort para los beneficiarios.

“Seguimos trabajando por transformar y dignificar las vidas de los habitantes en situación de calle y fortalecer los espacios donde los atendemos para que sean unos espacios que cuenten con las condiciones mínimas para que ellos se sientan cómodos”, expresó la primera dama.

El programa ‘Habitantes de la Calle’ opera a través de tres puntos de atención: el Centro de Acogida Día, el Centro de Acogida Noche y el Hogar de Paso. Actualmente, estos centros atienden a cerca de 800 beneficiarios, demostrando el alcance y la importancia de la iniciativa.

Para facilitar el acceso a estos servicios, la Administración distrital implementó una unidad móvil institucional. Esta unidad realizará contactos activos diariamente en puntos críticos identificados en las localidades Norte-Centro Histórico y Suroccidente, como Paseo Bolívar, plaza de la Concordia y otros, para trasladar a las personas en situación de calle a los puntos de atención del programa. Además, se tienen identificados 246 contactos activos adicionales que podrían integrarse al programa.

El éxito de este programa también radica en la colaboración interinstitucional y el apoyo de la sociedad civil. Es así como recientemente, miembros de la Iglesia Cristiana AMMI se unieron a la jornada, ofreciendo actividades lúdico-creativas, refrigerios y un mensaje de esperanza.

Por su parte, el secretario de Gestión Social, Ismael Marín, hizo un llamado a todas las comunidades religiosas, sin distinción de credo, a unirse a estos esfuerzos de manera articulada con el Distrito, llevando fe y amor a esta población directamente en los centros de atención, en lugar de hacerlo en la calle.

Este programa se ha constituido en un faro de esperanza y un testimonio conmovedor de ello es el de Francisco Rey Pico quien, después de más de diez años en situación de calle debido a la adicción, encontró un camino de recuperación a través del Centro Noche, luego el Centro Día y finalmente el Hogar de Paso. Su historia es un claro ejemplo de que “sí se puede salir adelante”.

“Yo soy un ejemplo de que la droga puede llegar a cualquier edad, llegó a mi vida cuando tenía 40 años, duré más de 10 años en la calle, no solo acabó con mi vida sino de los que me rodeaban también, porque uno le hace daño a los que están al lado de uno. Perdí a mi familia, dejé una carrera de derecho, me perdí de muchos momentos maravillosos al lado de mi esposa e hijos”.

Actualmente, Francisco forma parte del proceso de resocialización con el apoyo interdisciplinario de la Secretaría de Gestión Social.

La Alcaldía Distrital invita a la ciudadanía, organizaciones civiles, eclesiásticas, fundaciones y entidades públicas y privadas a canalizar sus donaciones de ropa, alimentos y otros insumos de manera segura y coordinada con la Administración distrital.

Las ayudas pueden ser entregadas directamente en los puntos de atención del programa: Hogar de Paso, carrera 38 # 35-58; Centro de Acogida Día, calle 17 con carrera 38 esquina; Centro de Acogida Noche, carrera 36 # 32-10. Para más información, comuníquese al 3127138504.