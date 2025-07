La Gobernación del Atlántico, a través de su Oficina de Pasaportes, aumentó la capacidad de atención diaria a 500 citas, en respuesta a la alta demanda de ciudadanos interesados en tramitar o renovar este documento.

La medida también contemple la habilitación de 500 pagos diarios, informó Malka Irina León, subsecretaria de Pasaportes.

Como parte de la estrategia para mejorar la experiencia de los usuarios, las autoridades decidieron liberar primero los cupos de pago y, 20 minutos después puedan realizar ambos pasos sin contratiempos.

“Teniendo en cuenta que se ha incrementado la demanda de personas que acceden al aplicativo, ampliamos la capacidad de atención. Esta medida busca dar más oportunidades para completar los trámites”, aseguró León.

El proceso de pago y asignación de citas se realiza de manera exclusiva a través del portal oficial www.atlantico.gov.co, en la sección de Atención al Ciudadano – Pasaporte, donde los usuarios pueden seleccionar horarios disponibles.

Desde la entidad, se hizo un llamado a no congestionar el sistema innecesariamente.

“Quienes tengan pasaportes con vencimiento dentro de dos o tres años no necesitan renovar aún. Invitamos a que prioricen el trámite las personas cuyo documento vence en seis meses o menos, especialmente si planean viajar a fin de año”, indicó la subsecretaria.

Los turnos se habilitan en varios momentos del día: 7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m., 2:00 p.m. y 3:00 p.m., además de franjas adicionales a las 7:30 a.m., 8:30 a.m., 9:30 a.m., 2:30 p.m. y 3:30 p.m.

La oficina mantiene su funcionamiento habitual de lunes a viernes, y cuenta con atención diferenciada para casos especiales o urgencias documentales.

“La invitación a la ciudadanía es a hacer uso del sistema en los horarios establecidos. Hemos ampliado las opciones para garantizar que todos puedan acceder al servicio”, concluyó León.