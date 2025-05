A estas horas de la tarde se presenta un bloqueo en la vía del Bajo de la Habana, que comunica a Tubará con Juan de Acosta, por la falta de fluido eléctrico en la zona.

Esta situación no solo ha generado congestión vehicular en el sector, sino que también descontento entre los ciudadanos locales, debido a que esta es una de las rutas de desvío por las obras de recuperación que se adelantan en los accesos al puente de Juan de Acosta.

Según Jesús Hernández, joven estudiante, la situación es preocupante porque no hay otra forma de llegar hacia Juan de Acosta.

Josefina Villarreal

“Yo estudio en Uniatlántico y cuando me devolvía para mi hogar me encontré con el bloqueo, y la verdad es que así nos queda complicado regresar a nuestro municipio porque las obras del puente todavía no están terminadas”, comentó.

Por su parte, Llovis Cabrera mencionó que otra de las rutas para llegar a Juan de Acosta es por una vereda, pero no hay acceso por las lluvias de los últimos días.

“Solo queda una opción para retornar a Juan de Acosta y es por la vereda Todo Fierro, pero ahí no hay vía como tal, es pura arena y con las lluvias no hay forma de pasar, estamos atrapados”, dijo.

Cabe resaltar que la concesión Ruta Costera habilitó varios desvíos para llegar a Juan de Acosta en la vía al Mar por la Cordialidad hasta Baranoa y por la vía Bayunca en Cartagena.