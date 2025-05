Tal como había sido anunciado en días pasados el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que era necesario un apoyo interinstitucional para encontrar una solución empresarial para la empresa Air-e, que, pese a su intervención, sigue atravesando una difícil situación financiera. Este jueves se reunieron el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez, con el Director Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, buscando alternativas para resolver la situación de la empresa.

Lea aquí: Más de 400 mil familias de la región Caribe se beneficiarán en la primera fase de Colombia Solar

En esa misma línea, dijo que invitaba a la bancada caribe sin perjuicio de orientación política, “porque la energía no es un tema que deba dividirnos”, es a vincular a los usuarios y a las comunidades como actores de un sistema eléctrico. “Porque al final todos estamos de acuerdo en que todos debemos tener acceso a la energía en tarifas pagables y en una eficiencia y una calidad del servicio”.

Insistió además en que toda la bancada legislativa de la región Caribe debe unirse alrededor de buscar una solución y no quedarse en discusiones y buscar culpables por la crisis financiera de la empresa de energía.

“Planteemos soluciones, proyectos e iniciativas. Porque, al final, este es un problema de liquidez: de dónde buscar los recursos. A menos que haya sectores políticos interesados en que estos departamentos se apaguen para convertir la crisis en una bandera electoral de cara a las elecciones de 2026”.

Sobre la gestión del superintendente Yanod Márquez, el ministro aseguró que él está haciendo lo que le corresponde, y dijo que está en sus manos resolver la situación de la empresa Air-e.

Lea también: Minminas celebra que Air-e separe el recaudo de la tasa de seguridad de la factura de energía

Reiteró que, pese a la crisis, el servicio de energía en la región Caribe está garantizado, y en tono enérgico dijo: “¿Ha pasado algo? No ha pasado nada; el servicio está garantizado".

También se refirió a la situación financiera de la empresa, y sostuvo que, como lo había mencionado mientras estuvo al frente de Air-e, lo que existe es un círculo vicioso: “Algunas compañías y sus dueños prestaban mal el servicio, los usuarios no pagaban y se normalizó o incluso se romantizó el robo de energía. Al no recoger los recursos, no se hacían inversiones y no se mejoraba la calidad del servicio”.

Agregó que es urgente romper ese círculo vicioso y convertirlo en uno virtuoso.

Palma comparó la situación de la región Caribe con otras regiones del país y dijo que no es distinta a otras. Y enfatizó que no son más inteligentes en Antioquia por tener a EPM, o en el Valle del Cauca con Emcali. “Lo que aquí hace falta es una verdadera unidad de la clase política y del sector empresarial para sacar adelante a la región en materia de energía”.