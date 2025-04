La Institución Universitaria de Barranquilla llega a un nuevo sector de Barranquilla, a la IED Centro Social Don Bosco, para seguir ampliando la oferta del Distrito con el programa IUB al Barrio.

El alcalde Alejandro Char celebró esta nueva apertura, en la cual ofrecen 190 cupos para que la ciudadanía pueda seguir adelantando procesos de formación.

“¡La IUB al Barrio llega a Rebolo para abrirles las puertas del futuro a nuestros jóvenes barranquilleros! Con una nueva sede en la IED Centro Social Don Bosco, ofreceremos 190 cupos en programas tecnológicos y técnicos laborales, pensados para que más muchachos del barrio y sectores vecinos puedan estudiar y encontrar oportunidades de trabajo”, dijo Char en su cuenta de X, antes Twitter.

Adicionalmente, compartió los programas que tiene en oferta en esta nueva sede para la comunidad.

“Tenemos carreras en Operación de Equipos, Comercio Exterior, Gestión Administrativa, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Gestión de Sistemas Eléctricos. ¡Rebolo está viviendo una transformación total! Por donde lo mires, está cambiando, y ahora también desde la educación superior al alcance de todos”, agregó el alcalde.

Una de las primeras en acercarse a esta nueva sede para realizar su proceso de inscripción fue Shadia Arrieta, una joven que aspira a estudiar Seguridad y Salud en el trabajo.

“Me enteré por medio de una prima que me envió las imágenes al chat de Whatsapp y de ahí me pareció súper interesante esta propuesta y quise venir. Yo voy a estudiar Seguridad y Salud en el Trabajo, me gradué en el colegio del barrio Montes, y esto es una oportunidad que, mejor dicho, no se puede desaprovechar porque hay veces que las personas no contamos con los recursos de tener para los buses y cosas así, entonces una oportunidad como esta no se puede perder”, expresó la joven de 22 años.

El rector de la IUB, Arcesio Castro, explicó que se está disponiendo de este espacio para formar en competencias a los jóvenes del sector.

“Aquellos jóvenes que, de una u otra forma, no hubiesen tenido en su imaginario la oportunidad de tener acceso a educación superior, hoy lo pueden hacer acá en Don Bosco sin tener que ir a las sedes principales de la IUB. Las inscripciones están abiertas, iniciamos clases el 19 de mayo, así que pilas para que vengan a inscribirse hasta el 5 de mayo”, cerró.