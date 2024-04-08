De manos del gobernador del Atlántico Eduardo Verano 120 familias del barrio Villa Esperanza, del municipio de Malambo, recibieron los certificados de tradición que los acredita como propietarios de las viviendas que habitaron por 21 años.

La entrega de los títulos de propiedad se realizó en el marco del programa 'MI Casa Bacana'.

Para una de las beneficiadas, Liz Castro, todo esto hizo parte de un proceso arduo y extenso, pero satisfactorio, no solo para ella, sino para los demás habitantes del sector que también resultaron beneficiados del programa ‘Mi Casa Bacana’ de la Gobernación del Atlántico, que fue una promesa de campaña del entonces candidato y que luego de tres meses de su Gobierno, lo materializó.

'Como fundadora de este barrio les digo que estábamos a la expectativa de estas resoluciones que nos otorgan los títulos. Hoy, por fin las tenemos en nuestras manos y no cabemos de la dicha de saber que contamos con un techo propio para nuestra familia', expresó la líder de la Junta de Acción Comunal.

Para el mandatario departamental, hacer entrega de las titulaciones es demostrar con hechos lo que se manifestó en campaña.

Por su parte la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, dijo que con esta entrega estaba cumpliendo un compromiso con la comunidad, 'desde campaña trabajamos junto con el gobernador Eduardo Verano y ahora estamos cumpliendo los compromisos adquiridos', indicó.

El mandatario departamental recordó que con la hoy alcaldesa realizaron recorridos por Villa Esperanza, y la principal petición de sus residentes era la titulación de sus viviendas y en este 2024 se está logrando.

'Con nuestra alcaldesa de Malambo habíamos caminado el barrio de Villa Esperanza y prometimos que llegaríamos, primero, a darle la titulación, y que harían parte de las 20.000 titulaciones que entregaremos en todo el Atlántico. Aquí estamos hoy con 120 títulos y continuaremos después con el mejoramiento de las viviendas más necesitadas, entonces 'Mi Casa Bacana' es titulación y después el mejoramiento de la infraestructura para que la gente viva bien, en un ambiente saludable', expresó el mandatario.

Por su parte la alcaldesa, comentó que este sueño convertido en realidad para los habitantes de Villa Esperanza se logró con el trabajo articulado desde campaña que hoy se materializa en unos títulos que le dan a las familias la posibilidad de acceder a créditos y a servir de garantía para cualquier procedimiento financiero.

'Nosotros caminamos las calles de Malambo y especialmente Villa Esperanza donde la gente clamaba no solamente por los servicios públicos, sino por esta titulación y hoy lo estamos cumpliendo antes de llegar a los 100 días de nuestro gobierno, eso es grande y maravilloso porque le estamos dando a nuestra gente lo que realmente necesita', expuso Orozco.

La subsecretaria de Vivienda de la Gobernación del Atlántico, Rocío Jiménez, explicó que el barrio Villa Esperanza es una urbanización que se asentó de manera irregular en unos lotes de la Gobernación del Atlántico hace 21 años.

La funcionaria sostuvo que próximamente se entregarán titulaciones en Galapa y Baranoa, proceso que ya se encuentra adelantado.

Componentes del programa

El programa 'Mi Casa Bacana' tiene tres componentes; uno de ellos lo integran los subsidios complementarios para adquirir vivienda nueva que serán adjudicados en todos los municipios del Departamento del Atlántico a familias de los estratos 1 y 2, con recursos nacionales de 'Mi Casa Ya' y un aporte de la Gobernación de 13 salarios mínimos, por cada subsidio.

'Los otros dos componentes lo integran los 10.000 subsidios para mejoramiento de vivienda y la entrega de los títulos de propiedad que ya empezamos a llevar a los beneficiarios. Esperamos que los alcaldes lleguen a nuestras oficinas para comenzar todo el proceso, como hasta ahora se ha venido realizando, para que el Atlántico sea un departamento de propietarios', anotó Jiménez.

La funcionaria agregó que la idea es que todos los alcaldes presenten sectores de sus municipios que se puedan sanear y así poder proceder.

Con el programa 'Mi Casa Bacana' se busca que el Atlántico continúe liderando las cifras de titulación a nivel nacional, que los beneficiarios puedan asegurar la tenencia formal de su inmueble y acceder a los programas del Ministerio de Vivienda y del Departamento para el mejoramiento del mismo, así como también a créditos hipotecarios y de educación, entre otros.

Este programa va de la mano con los esfuerzos realizados por parte de los municipios en los procesos de legalización urbanística, que permiten viabilizar las inversiones primarias en materia de servicios públicos domiciliarios y la conformación de espacios públicos de los barrios.

La inversión por cada título será de un millón de pesos, para un total de 20 mil millones de pesos del programa. Para lograr este avance, la Gobernación realizó una gran alianza por la formalización y el saneamiento predial, en el marco de convenios suscritos con la Superintendencia de Notariado y Registro. Actualmente se tienen identificados, y listos para sanear y titular, barrios en los municipios de Polonuevo, Juan de Acosta, Baranoa y Usiacurí.