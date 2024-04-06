Tras el daño de transformadores comunitarios en el barrio Nuevo Milenio, un sector eléctricamente subnormal ubicado en el municipio de Soledad, más de 200 familias buscan generar un acuerdo de pago con la empresa Air-e para el restablecimiento del servicio.

{"titulo":"Bancada Caribe pide decisiones rápidas tras nombramiento en la Creg","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/bancada-caribe-pide-decisiones-rapidas-tras-nombramiento-de-expertos-en-creg-1084137"}

De acuerdo con la empresa, los usuarios afectados residen en el sector de la carrera 14 con calle 60C y en la calle 65 con carrera 12B.

Además, acumulan una deuda que asciende a los $2.200 millones por el consumo de energía.

Leer más: Reacción de narrador brasileño a gol de Bacca ante Botafogo causa revuelo

Cabe destacar que los dos transformadores averiados son de propiedad de la comunidad, por tanto, ante la falta de pago de este grupo de clientes se requiere de una negociación o acuerdo de pago.

En ese sentido, Air-e expresó su voluntad de diálogo con la comunidad y sus líderes para lograr pronto el acuerdo comercial sobre la deuda vigente y por consecuencia, efectuar el restablecimiento de la energía en los hogares con la instalación de los nuevos equipos.