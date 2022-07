Contratista de Cara ‘e Gato fue ‘premiado’ con otro contrato millonario

Los miembros de la Corporación para la defensa de la Mojana, Codemojana, que estuvieron en Bogotá verificando cómo avanza la entrega de los subsidios para ganaderos y agricultores damnificados por la ola invernal se encontraron con una desagradable sorpresa.

Descubrieron que el Gobierno Nacional a través de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres no contenta con que el contratista de Cara ‘e gato no cumplió y los 20 mil millones de pesos que le dieron para cerrar el inmenso boquete no se sabe qué los hicieron, le adjudicó otro contrato millonario en la zona y como si fuera poco resultó ser familia de políticos de Sucre.

Codemojana “censura y rechaza que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo – UNGRD en cabeza de su director Eduardo José González Angulo y del subdirector para la reducción del riesgo Guillermo Velandia Granados hayan adjudicado un nuevo contrato millonario al ingeniero civil Carlos Francisco Díaz Granados Guerra, representante legal de la firma CDF Ingeniería S.A.S en otra obra de protección contra inundación en la Mojana”.