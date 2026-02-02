Debido a las condiciones climáticas que se registran en las poblaciones de la Mojana, en especial el aumento en los niveles de los cuerpos de agua que la rodean, fue decretada la alerta roja hidrológica en esta zona del sur de Sucre.

De acuerdo con un reporte de la gobernación, la alerta roja es por las crecientes que transitan por el río San Jorge a la altura de Pica Pica y por el río Uré a la altura del municipio San José de Uré.

Además, teniendo en cuenta los pronósticos del Ideam que dan cuenta de que las condiciones climáticas inusuales se van a mantener, es decir, va a seguir lloviendo y esto generará nuevas crecientes y aumentos súbitos en los niveles de los ríos.

Ante ello el gobierno de Sucre a través de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, Atención de Desastres y Cambio Climático inició acciones de seguimiento, preparación y activación del Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, e instó a los municipios de Majagual, Guaranda, San Benito, Caimito, Sucre-Sucre y San Marcos a iniciar acciones de preparación para la respuesta, activar sus planes de contingencia ante la temporada de lluvias, mantener activos los protocolos de emergencia y las estrategias municipales de respuesta a emergencia, tener activos los planes de evacuación preventivos y tener el inventario de capacidades de respuesta.

También tener activas las rutas de evacuación y visibilizados los posibles albergues; monitorear niveles en caños y cuerpos de agua asociados al río San Jorge, monitorear constantemente las comunidades y mantener a las comunidades informadas.

De otra parte, Oswaldo Díaz Pupo, líder de la Mojana y miembro del Pacto Social por la Mojana denunció que los trabajos de ampliación del Canal de La Esperanza que hizo la Ungrd no pasaron la prueba en esta emergencia porque es más el volumen de agua que ingresa por Cara ’e gato y eso ha inundado muchas zonas, entre ellas la vereda Barcelona que se ve afectada por el caño San Matías.

“La situación que tenemos en la Mojana es precaria. Las obras del Canal de La Esperanza no dieron buenos resultados y eso lo advertimos. El agua de Cara ’e gato nos está inundando por Los Arrastres y ya hay familias y cultivos inundados. Por Cara ’e gato está entrando un 70 % de agua y por el canal 30 %. San Marcos, Ayapel, Caimito, San Benito, Sucre-Sucre, todo eso ya está inundado”, dijo Díaz Pupo.

A su vez advirtió que la fuerza de las corrientes de agua podría hacer colapsar la vía San Marcos-Majagual-Guaranda, es decir, el acceso principal a la Mojana desde el departamento de Sucre.