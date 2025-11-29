Hasta este domingo 30 de noviembre tienen plazo los ciudadanos para inscribir sus cédulas en los puestos de votación de cara a los procesos democráticos a realizarse en el 2026.

La inscripción de este domingo es la última de las dos jornadas que la Registraduría Nacional del Estado Civil programó en este mes de noviembre.

Los ciudadanos pueden acudir desde las 8:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, de manera continua.

Es una oportunidad para que puedan escoger el puesto de votación más cercano a su casa o a su lugar de trabajo, además el puesto de inscripción será el mismo de votación.

En Sincelejo están dispuestos 44 puestos de votación, de los cuales 25 están en los corregimientos de Buenos Aires, San Nicolás, Cerro El Naranjo, Buenavistica, Babilonia, Villa de San Martín, Sabanas del Potrero, San Jacinto, Villa Rosita, La Gallera, Buenavista, San Antonio, Las Huertas, Laguna Flor, El Cerrito, Cruz del Beque, San Rafael, Las Majaguas, La Peñata, La Chivera, La Arena, Las Palmas, Chochó, Castañeda y El Cinco.

Mientras que los puestos en la zona urbana se sitúan en las instituciones educativas Dulce Nombre de Jesús, Juanita García Manjarrez, Antonio Prieto, 20 de Enero, Madre Amalia, San José CIP, San Vicente de Paúl, José Ignacio López, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño sede Juanita, Cuarta El Salvador, Altos de la Sabana, Santa Rosa de Lima, Poblaciones Especiales, Simón Araújo sede El Progreso y San José, además del Centro Educativo Regional de Sucre (Cers) y los CDI Doña Ángela y Los Sabaneritos.