Un año sin Jorge Oñate, un bohemio que cambió el rumbo del vallenato

Jorge Antonio Oñate Dangond, el menor de los ocho hijos del fallecido artista, es uno de los llamados a sostener su legado y por eso el pasado 15 de febrero se unió con el acordeonero Javier Matta, último compañero de fórmula de su padre.

“Seguramente aprenderé mucho ya que él tiene en la mente el estilo de mi padre. La idea es lanzar un álbum este año con nuestras propias canciones”.

En cuanto a lo que más extraña de esa figura paterna, indica que es su sabiduría.

“Tenemos un hueco enorme en la familia que no se podrá llenar, mi papá como ser humano era un líder, una persona que te sabía llegar con un buen consejo ya que tenía experiencia en muchos campos. Cuando fui a estudiar derecho a Barranquilla y comencé a cantar, me llamó para decirme que debía ponerme a estudiar algún instrumento armónico, escogí la guitarra y así fui desarrollando el oído. También me recomendó que fuera a Bellas Artes y buscara un profesor de canto y eso hice”.

El joven artista también evocó la picardía y el buen sentido del humor que tenía su padre.

“Jocosamente nos decía que no podía ser posible que Diomedes tuviese como siete hijos sonando en la radio y él ninguno, que si acaso no iba a servir ninguno entonces (risas)”.

También trae a colación una anécdota inédita para mostrar ‘las salidas’ únicas que tenía su padre.

“En precarnaval se debían presentar en una caseta en Maicao, La Guajira, Diomedes Díaz y al fin de semana siguiente iría él. El toque de Diomedes se llenó, mientras que el de mi papá no. Cuando venía de regreso el chofer le comentó que se le hacía extraño que no hubiese gente para ese toque, porque él tenía pegado El más fuerte, y le dijo que ya sabía la razón, y fue porque en Maicao hubo nueve velorios ese sábado y que hace 10 años no se moría nadie por allá”.