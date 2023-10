“Transformar vidas con mi profesión es apasionante”

Johanna mira el pasado y recuerda cada una de las circunstancias que la hicieron estar en este centro médico sentada, con su bata blanca, esperando tener las respuestas idóneas para cada ser humano que acude a ella buscando una solución sanadora.

En su consultorio se entrelazan la medicina y la fe de una manera conmovedora y única. Al entrar, no pasa por desapercibido las múltiples imágenes de vírgenes que adornan los estantes.

Lea también: Samia Maloof y Emanuel Angulo son los nuevos reyes del Carnaval de los Niños

Cada una de ellas, meticulosamente seleccionadas y ubicadas con un propósito especial, pues fueron quienes para ella impulsaron el enfoque que decidió darle a su profesión.

“Yo soy muy católica, mi familia es muy creyente, vengo de un colegio mariano, creo muchísimo en la Virgen, pero también mucho más en Dios, a ellos me encomendé para que me mostraran ese camino, ese propósito porque sentía que no lo había encontrado. Y empecé a estudiar la especialidad en Psicología de la Nutrición. Sinceramente, cuando yo empecé, yo decía, yo quiero hacer algo que en relidad pueda ayudar a la gente”.

Desde allí, solo deseaba ver a tres pacientes semanales y que al menos uno de ellos fuera por consulta gratis.

“Esto se fue llenando y todo fue creciendo y yo dije, definitivamente esto era lo que Dios quería para mí. Y así lo estoy haciendo y todavía sigo manejando consultas gratuitas para las personas. Entonces, no he perdido mi propósito, he venido haciendo lo que quería o por lo cual empezó esta especialidad”.

​​​​​​​Lea también: ‘Le dedico mi silencio’, la nueva novela de Mario Vargas Llosa

Cuando vio morir a su primer paciente, como Psicóloga Clínica, supo que el camino que quería seguir recorriendo, era otro.

“Hice todo para que fuera psicología clínica y empecé a trabajar en un centro de cáncer aquí en Barranquilla y esa parte me dio muy duro y deseaba más la gestión humana que hoy hago”.

Pese a los desafíos que a veces enfrenta, está convencida de que ayudar a los demás a través de su profesión es su verdadera vocación. “De las cosas que más me parecen difíciles en mi trabajo es que no los puedo ayudar a todos. Y no los puedo ayudar a todos por una sencilla razón. La magia no la tengo yo. La magia la tiene el paciente, pero es muy gratificante cuando todo sale bien. Transformar vidas con mi profesión es apasionante”.