La saga familiar más querida del cine colombiano regresa a la gran pantalla este 25 de diciembre con El Paseo 8: la luna de hiel, una nueva entrega que promete carcajadas, enredos y choques culturales, fiel a la tradición que por años se ha convertido en el plan infaltable de la temporada decembrina.

La historia comienza lejos de casa. Rosa y Pierre, una pareja que se enamora en París, decide viajar a Colombia con la ilusión de celebrar su boda y disfrutar una romántica luna de miel. Sin embargo, lo que parece un viaje soñado da un giro inesperado cuando ambas familias se conocen y sale a la luz un secreto explosivo que hará todo lo posible por impedir que el matrimonio se consuma. Así, el esperado paseo termina convertido en una auténtica “luna de hiel”, marcada por situaciones absurdas y llena de malentendidos.

Producida por Dago García Producciones, con el apoyo de Caracol Televisión, y dirigida por Felipe Martínez, la película mantiene el sello que ha convertido a El Paseo en una de las franquicias más exitosas del país: humor cercano, personajes entrañables y conflictos familiares que reflejan, con cariño, la cotidianidad.

Uno de los elementos más llamativos de esta entrega es Choco, el perro de la familia, quien se convierte en el narrador de la historia. Con la voz de Christian Tappan, Choco parece ser el único sensato en medio del desorden.

GMD/Cortesía Constanza Hernáandez en una escena al lado de Variel Sánchez.

El elenco lo encabezan Variel Sánchez y Maya Zapata, acompañados por Victoria Ortiz, Constanza Hernández y Daniela Tapia, junto a los actores mexicanos Erick Cañete y Fernando Memije.

Constanza, la mamá moderna

En diálogo con EL HERALDO, la actriz Constanza Hernández sostuvo que hacer parte de El Paseo 8 fue un motivo de celebración, debido a que se declara fan de la saga. “Cuando me dijeron que iba a ser parte de esta historia tan querida por los colombianos no había espacio para otra cosa distinta a la emoción, ser parte de esta historia tan colombiana es muy bonito”.

En la cinta interpreta a la madre de la protagonista, un rol que le permitió explorar una maternidad distinta a la tradicional.

En esta entrega, Constanza Hernández encarna a una madre alejada de los estereotipos tradicionales. Su personaje refleja una maternidad más juvenil, cómplice y moderna, muy acorde con los tiempos actuales. “Hoy las mamás son muy diferentes a las de antes. Ya no son solo ‘las señoras de la casa’. Hay mujeres de 45 años llenas de vitalidad, carácter y pasión. Quisimos mostrar esa relación madre-hija”, explica Hernández, quien destaca la complicidad construida con Victoria Ortiz.

El Caribe, gran protagonista

Hernández también resalta el valor visual de la película y su mirada al país, especialmente del Caribe. Barranquilla, Santa Marta y entornos naturales como el mar, el río, la selva y el trópico aparecen retratados con una estética cuidada, apoyada en imágenes aéreas y tomas subacuáticas.

Cortesía Choco es el narrador de la historia, su voz la da Christian Tappan.

“Es muy bonito mostrar esos paisajes que a veces no valoramos lo suficiente: el mar, la tierra, la selva. Todo eso demuestra lo que realmente es Colombia, incluso para el extranjero”, señala Hernández, quien tiene profundas raíces familiares en la región.

La actriz también resalta el ambiente relajado y creativo durante el rodaje, donde la improvisación y la complicidad entre el elenco enriquecieron la historia. Figuras internacionales como el actor mexicano Fernando Memije, quien interpreta al padre, aportan frescura y dinamismo a la trama.

Tradición renovada

Con El Paseo 8: La Luna de Hiel, la franquicia vuelve a demostrar por qué se ha convertido en una tradición del cine nacional: porque habla de la familia, de sus tensiones, de sus secretos y, sobre todo, de su capacidad de reírse de sí misma. Entre romance, comedia y encuentros culturales, la película invita a reconocernos en la pantalla y a compartir, una vez más, una carcajada colectiva.

“Es una invitación a reírse, a disfrutar en familia y a recordar el amor en las parejas contemporáneas. Además, muestra una Colombia distinta, que también se está proyectando a nivel internacional. Hay que apoyar nuestro cine”, concluye Constanza Hernández.