El rugir de una motocicleta puede convertirse en señal de que una bendición se acerca. Sí, puede ser el sinónimo de que una familia recibirá un plato de comida o un regalo inesperado.

‘Moteros con Futuro’ se ha convertido en un colectivo que aviva una iniciativa solidaria que, durante los últimos tres años, ha llevado esperanza a personas en situación de calle y niños de barrios vulnerables en Barranquilla, varios municipios del Atlántico y otras ciudades de la región Caribe.

Este grupo, conformado por profesionales de distintas áreas, nació con un propósito claro: usar la unión, el trabajo voluntario y los recursos propios para generar un impacto social real.

Lejos de la viralidad y las redes sociales, sus integrantes han transitado calles, barrios y corregimientos entregando alimentos, mercados y regalos, especialmente en fechas significativas del año.

Todo comenzó como una idea entre amigos que compartían la pasión por las motos y los viajes, mismos donde se despertó la preocupación por la realidad social que veían en cada uno de los lugares que visitaban. Así lo explicó a EL HERALDO Marvin Celemín, líder del colectivo.

El primer paso

Este grupo de apasionados se inició con tan solo cinco integrantes, pero con el pasar de los meses se fue sumando más gente; y aunque su gusto por viajar en ‘manadas’ era lo que los unía, algo más impactante y satisfactorio los motivó mucho más.

“Solo habíamos quedado cinco porque algunos tuvieron que viajar y salir de Colombia. El que está al frente de la organización soy yo actualmente. Y aunque aún no somos una fundación, tenemos un equipo de trabajo, hacemos labores sociales como llevar porciones de comida a habitantes de calle; nosotros les decimos porciones de amor, entregamos regalos a los niños, sobre todo a los que viven en barrios vulnerables de Barranquilla, municipios del Atlántico y otras ciudades como Cartagena”, contó Marvin.

Para ‘Moteros con Futuro’ es importante comprender a las personas que les extienden la mano, por lo que nunca tienen ninguna intención de juzgar, sino de ayudar a los más necesitados, porque siempre hay alguien que piensa en ellos y les hace saber que no están solos.

“Cuando nosotros damos regalos a los niños es porque ya hemos viajado a ese municipio y hemos hecho el estudio de cuántos niños hay; les preguntamos sus nombres y siempre personalizamos los detalles. Yo creo que es más especial de esa forma porque nos sienten más cercanos. La idea es dar siempre amor. Yo me visto de Papá Noel en diciembre y a ellos les encanta eso”, agregó el líder del colectivo.

Con esfuerzo propio

Uno de los aspectos que más destaca de esta iniciativa es la forma en la que consiguen los recursos para llevar a cabo sus actividades solidarias.

De acuerdo con su líder, la mayor parte de las donaciones provienen del aporte voluntario de los mismos integrantes del grupo, así como de amigos, familiares y personas que, al conocer el proyecto, deciden sumarse.

“Todo lo que damos es con nuestros recursos. Nosotros nos programamos para hacer las visitas y, bueno, todos somos profesionales y, gracias a Dios, tenemos una fuente de ingreso para hacer este tipo de labor social. Cuando se acerca la temporada de los colegios, nosotros también regalamos kits escolares; si vemos un negocio en la calle, lo impulsamos lo más que se pueda a través de WhatsApp o las redes sociales”, expresó Celemín.

El recorrido de este diciembre comenzó el pasado domingo 14 y terminó el domingo 21. Los municipios que visitaron este año fueron Polonuevo, Palmar de Varela y Malambo: “Queremos seguir creciendo, queremos entregar más que regalos; nuestro propósito es dejar un mensaje de amor. Es un esfuerzo grande el que hacemos, porque a veces no es fácil transportar tantas cosas en una moto. Afortunadamente, hay compañeros que tienen carro y nos colaboran, o a veces se alquila un vehículo para llevar los regalos”.