¡Cuidado!: Asesinos sueltos en el nuevo libro de Abelardo De la Espriella

Por otra parte, el escritor aseguró que este libro finalmente surge como inspiración de su trabajo como abogado, además de las experiencias literarias con las cuales se ha topado en el camino.

“Es evidente que me siento identificado, porque son fruto de mi inspiración, lo que necesariamente crea un estrecho e insoslayable vínculo. Muchos de los personajes tienen características mías y de la gente que me es cercana. La literatura permite toda suerte de licencias narrativas para mezclar la realidad con la fantasía. Eso me fascina”.

Finalmente, Abelardo dice que es un libro lleno de referencias geográficas, históricas y artísticas, todas ellas enmarcadas en reflexiones fundamentales sobre la condición humana. Y hay una playlist para este libro también.

