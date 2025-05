Sin duda alguna la labor de una madre es un acto de valentía que siempre trae su afán. Aunque a ellas hay que celebrarlas y amarlas todos los días, el Día de las madres es una fecha especial en la que el mundo se detiene para honrar a esas mujeres que con su amor incondicional, sacrificio y dedicación, llenan las vidas de sus hijos.

Es un momento para agradecer por cada gesto de ternura, por cada sacrificio y por la fuerza que transmiten a sus seres amados. En esta ocasión, queremos exaltar a todas las madres a través de cinco historias que reflejan la diversidad y la profundidad del amor maternal, para recordar que su presencia es un regalo que merece ser festejado con todo el corazón.

A lo largo de estas historias, conoceremos a mujeres que desde diferentes circunstancias, han demostrado que el amor de madre trasciende obstáculos y se convierte en una fuente de inspiración para todos.

Cada una de ellas contó a EL HERALDO un testimonio de fortaleza, lucha y esperanza, con el que invitan a valorar y agradecer a esas figuras tan importantes como lo es una madre, pero también el gran significado de los hijos.

Para Sofía Vergara, Gloria Herrera, Yusmeidi Vitola y María Alejandra Coronado, más allá de los detalles materiales, para ellas lo que realmente importa es el reconocimiento sincero y el cariño que puede recibir una madre, el ser las heroínas de sus hijos es lo que para ellas es el significado del amor.

Yusmeidi Vitola, una madre que aprendió a tener fe

Yusmeidi Vitola es una madre valiente que ha enfrentado muchos obstáculos para brindarle a su hijo con discapacidad visual, una vida llena de oportunidades. Con mucho esfuerzo y amor ha ayudado a Juan Pablo Cárdena a descubrir su talento y potencial.

Su historia en los últimos días ha tocado los corazones de toda Colombia, pues su hijo fue el ganador de Yo Me Llamo Mini, ahí demostró que el amor y la determinación pueden vencer cualquier adversidad. Hoy, su hijo ciego brilla con luz propia, y ella sigue siendo su mayor inspiración y ejemplo de lucha y esperanza.

“La historia de Juan Pablo es muy bonita, desde que yo me enteré que estaba embarazada me sentí feliz. Todo mi embarazo fue normal, pero cuando él nació, perdió la vista por negligencia de los médicos. Lo confundieron con otro bebé y le colocaron oxígeno a él”, contó Vitola con nostalgia.

Agregó que de su pequeño ha aprendido a tener fe y a creer más en que si pasan cosas buena en la vida a pesar de las adversidades.

María Alejandra Coronado, una joven emprendedora que espera con ilusión a su bebé

Aleja, como muchos de sus amigos le dicen, es una joven mujer que espera con ansias la llegada de su bebé. Mientras tanto, continúa con su tienda de calzado Aleja Coronado, combinando su pasión por la moda y su deseo de ser madre.

Cada día sueña con el momento en que sostendrá a su pequeña en brazos y le enseñará a caminar con amor y paciencia. Su historia refleja la fuerza de una mujer que enfrenta la maternidad con esperanza, alegría y determinación, preparándose para recibir esta hermosa bendición.

“Antes de yo crear mi propia marca, comercializaba zapatos de otra marca colombiana con el fin de tener recursos para ayudarme a pagar la Universidad. Trabajaba en una empresa como auxiliar contable, pero el sueldo no era suficiente para pagarme los estudios. Entonces fue en el año 2020 que empecé a analizar lo que quería y entonces fui desarrollando mis ideas y haciendo el calzado para obtener los acabados que quería”, contó.

Aunque al enterarse de que estaba embarazada pensó que bajaría el ritmo en con su marca, lo cierto es que la pequeña que cada día crece en su vientre, le da más energía para seguir trabajando y luchando por ser un ejemplo.

Sofía Vergara y su hijo Manolo entregan amor en EE.UU. con comida colombiana

La hermosa estrella colombiana Sofía Vergara, ha encontrado con su hijo Manolo un espacio en la cocina para compartir. Juntos han lanzado proyectos de comida que no solo resaltan sabores, sino también corazones.

Para Sofía, tener estos proyectos con Manolo es una forma de disfrutar, de fortalecer su vínculo aún más y crear recuerdos inolvidables.

“Manolo me ayuda mucho en todo, él trabaja en mi empresa, me ayudó en lo del café porque tuvimos algunas dudas, entonces en ese momento yo no podía viajar a Colombia porque estaba en la mitad de mi formación, y Manolo fue por mí y encontró exactamente lo que yo quería”, afirmó Vergara.

La Toti y su hijo Manolo comparten otro negocio que se llama Toma. Él es quien se encarga y Sofía lo único que hace es probar las empanadas. Toma es un proyecto donde se vende comida latina en Estados Unidos, venden congelados ahora mismo se encuentran en Walmart y en OTC, mercados extrabursátiles en Estados Unidos.

Gloria Herrera, una madre resiliente que cada día lucha por sus hijos

Gloria es una mujer inspiradora, que enfrentó y venció el cáncer, es madre de mellizos y otro pequeño. Tras la amputación de su pierna izquierda, su espíritu se fortaleció aún más, aunque sintió mucho miedo al saber que estaba embarazada.

Su historia es un testimonio de resiliencia, esperanza y amor incondicional. A pesar de las dificultades, nunca perdió la fe y ahora celebra la vida, la maternidad y la fortaleza que la define. Sus hijos son su mayor orgullo y prueba de que con valentía, todo es posible.

“Cuando supe que estaba embarazada, para mí fue duro reconocerlo porque si bien fue un milagro, teniendo en cuenta que me habían dicho que no podía tener hijos, me separé. Entonces pasar el duelo de la separación, el duelo de la enfermedad y lo del embarazo, fue muy fuerte para mí”, contó Gloria.

Cuando la periodista sintió a sus bebés por primera vez, la forma de ver su embarazo cambió, afirmó que eso fue lo que le dio la gasolina que necesitaba para continuar. Pero para su sorpresa, no era uno, eran dos los bebés que venían en camino.

“Para mí esto significabas esforzarme el doble, porque eran dos las personitas que venían. Mis papás fueron una parte fundamental en este proceso, porque yo en aquel momento no tenía la prótesis, yo andaba era en muletas. Pero para la llegada de Juanpi, si viví esa etapa de maternidad que con los mellizos no. Eso me llenó el alma”.

Finalmente, para los tres hermosos hijos de Gloria, ella es una verdadera heroína, la respetan, la estiman mucho y la admiran por su fortaleza y su entrega para con ellos.