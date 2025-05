No baja los brazos, no se relaja. Luis Díaz continúa con el pie a fondo en el acelerador. Aunque en Liverpool ya aseguró el título en la Premier League, el guajiro no frena y sigue protagonizando actuaciones destacadas y sumando goles.

El extremo colombiano anotó en el partido que los ‘Reds’ empataron 2-2 frente al Arsenal, en Anfield, en la jornada 35 de la Liga Premier.

Cody Gakpo, a los 19 minutos de juego, puso en ventaja a los anfitriones. Díaz consiguió el segundo, a los 20, tras un pase de Dominik Szoboszlai, la pelota quedó casi al borde de la raya de gol y el jugador de la selección Colombia llegó raudo y oportuno para empujarla hasta el fondo de la red con un planchazo.

En el segundo tiempo, Arsenal reaccionó y logró emparejar el marcador con anotaciones de Martinelli (47) y Mikel Merino (70). El ex-Junior fue sustituido por el portugués Diogo Jota a los 78 minutos.

Ya van 13 dianas y cinco asistencias de Díaz en lo que va de la temporada 2024-2025, una buena cifra de anotaciones para un extremo. Metiendo todos los torneos en los que ha participado en esta campaña con Liverpool, Luchito contabiliza 17 gritos, 13 en Liga, tres en la Champions y uno en la Copa de la Liga.

ASH ALLEN/EFE Luis Díaz tratando de superar la marca de Mikel Merino durante el duelo entre Liverpool y Arsenal.

TERCER COLOMBIANO CON MÁS GOLES EN LA HISTORIA DE LA PREMIER

Gracias a sus brillantes desempeños con el Liverpool, Lucho Díaz, según datos del estadígrafo barranquillero Jorge García (@Data1924), se convirtió en el tercer colombiano con más goles en la historia de la Premier League, con 29 tantos, los mismos que Hugo Rodallega, que pasó por el Wigan y el Fulham. Ahora juega en Santa Fe.

Díaz se encuentra a solo dos dianas de igualar a Hamilton Ricard, que completó 31 con el Middlesbrough. Juan Pablo Ángel es el máximo anotador criollo en el principal torneo inglés con 44 goles en el Aston Villa.

Todavía restan dos jornadas de la Liga Premier (Brighton y Crystal Palace) y Luis Díaz puede aumentar sus cifras. Solo hasta la última fecha le entregarán el trofeo de campeón a los ‘Reds’.

En las estadísticas de @Data1924, Luis Díaz contabiliza 120 goles en 480 partidos en su carrera profesional, 82 en 271 partidos en el fútbol europeo (41 en el Porto de Portugal y 41 en el Liverpool).