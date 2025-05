Pese a que Junior no consiguió un buen resultado y terminó perdiendo 2-1 ante Independiente Santa Fe, el entrenador César Farías se mostró tranquilo por la actuación que hizo el equipo rojiblanco, que utilizó una nómina alterna para afrontar este encuentro.

“Volvimos a competir en la altura, donde no es fácil. Hicimos en muchos aspectos un buen partido. Tenemos que seguir creciendo en otros aspectos. Después el rival también hace lo suyo, la cancha no estaba fácil, estaba en mal estado, me extrañó verla así, me dio tristeza como hombre de fútbol. Ojalá la puedan recuperar rápidamente, no se presta para el buen fútbol, la pelota viaja de un lado al otro muy rápido”, manifestó en rueda de prensa.

“Fuimos llevando el partido dentro de nuestras posibilidades, de buena manera y lamentablemente la jugada desafortunada que terminó en penal. Hay jugadas que cambian el chip. Luego ellos hacen una muy buena jugada, un rompimiento en línea en el que no medimos bien la pelota, porque la pelota viaja rápido. No pudimos ni calentar adentro por el estado de la cancha. No es fácil, no es un reclamo a los defensores porque sé que no es fácil poder medir bien la pelota y no pudimos cerrar el partido del todo”, complementó.

El DT explicó que ellos buscaban jugar más, pero la cancha no estaba en buenas condiciones.

“Nosotros queríamos a jugar más la pelota, pero la cancha no estaba en el mejor estado. Ellos tampoco pudieron generar más fútbol. Fue un partido de batalla, más táctico. De arriba se ve diferente porque se ve verde, pero cuando uno se mete a la cancha y camina se da cuenta. Hubo una pelota que a Moreno le pica y le pasa por arriba. Uno se tiene que adaptar rápido a las posibilidades del juego que se van presentando”, señaló.

“Nosotros pensamos la posibilidad de hacer un gran partido, lo hicimos, no nos vamos con el resultado que queríamos. Siempre es más fácil opinar de lo que pudo ser. Lo cierto es que escogimos unos jugadores porque es así, uno tiene que decidir y entender que hay muchas más cosas. Nosotros contamos con un plantel amplio, que creemos que nos puede dar resultados y que necesitamos de todos. No solo involucrarlos, sino comprometerlos y en ese compromiso tomamos la decisión de poder apostarle a esto, que no estuvimos tan lejos que saliera”, añadió.

El venezolano expresó que en el primer tiempo pudieron haber decidido mejor algunas jugadas.

“En el primer tiempo hemos podido atacar un poco más. Llevamos la pelota en la zona que se hacen los goles y no rematamos y ahí hemos podido crecer más en el juego. Pudimos ordenarnos bien, llevar el partido, ellos nunca tuvieron un mano a mano con nuestro arquero, todas eran pelotas cruzadas que van rápido en la altura. Su segundo gol fue de gran factura y desnivela el partido. Es fútbol, demostramos que podemos competir, que tenemos la capacidad. Hay cosas buenas, pero ganar es otro precio, necesita otras exigencia, nos faltaron pequeños detalles que nos pasan factura para no llevarnos al menos un punto”, comentó.

El técnico resaltó que pudieron contrarrestar las virtudes de Santa Fe en el compromiso.

“Santa Fe en los primeros minutos trata de buscar y hacer sentir la presión de la altura y nosotros en esas circunstancias generamos tarjetas, jugadas para salir de la presión. Pudimos llevar el primer tiempo con calma hasta el minuto 43, que después dan 4 minutos y pitan cinco y nos apretaron un poco más y generaron más peligro. Eso no es algo que esté en el libreto, uno se debe acomodar rápidamente. Nosotros queríamos ir y jugar tres contra dos afuera, meterlos adentro, sacar provecho de Jordan (Barrera)”, apuntó.

El timonel se refirió a la razón por la que utilizó una nómina alterna y dijo que son decisiones que él tiene que tomar para beneficio del club.

“Nosotros tenemos un plan y trabajamos bien el partido. Estamos jugando cosas para más adelante. Entendemos la preparación para los cuadrangulares. Hemos hecho una buena campaña de visitantes que nos permite estar donde estamos. Sabemos que necesitamos de todos nuestros jugadores de cara a los cuadrangulares. Ahora nos toca un partido de local importante para mantener nuestro ritmo futbolístico. “No creo que haya mayor drama cuando hoy se pierde un partido cuando todos sabemos el objetivo claro que tenemos. Hay que pasar la página rápido y pensar en el partido que tenemos ante Fortaleza”, manifestó.

“Para la polémica y para los que nos toman decisiones y no tienen que meter, sacar y no conviven diariamente pueden tener muchas teorías, que algunas pueden ser verdad, porque yo no tengo la verdad absoluta. Pero mi decisión antes del partido fue esa y ya no puedo hablar de lo que pudo ser. El fútbol es difícil de calcular porque no es una ciencia, creemos en lo que hicimos y hay cosas que no nos deja contentos porque perdimos, pero nos deja la señal de con quién contar”, agregó.

Pese a que en el segundo gol hay descuido de los defensores, el timonel no le restó méritos al rival.

“Fue un muy buen gol. Nosotros no agrandamos a tiempo, uno no puede correr hacia atrás, sino perfilarse. Venir del nivel del mar acá siempre genera dificultad. Yo sí tengo la exigencia sobre los jugadores de que hay que jugar para ganar, pero no puedo ser injusto y decir que no hicieron un buen partido ante un equipo con necesidad”, afirmó.

El entrenador dijo que no le gusta hablar mucho de otros detalles que nos sean del fútbol, sin embargo, señaló que hubo cosas que no le gustaron.

“No me gusta hablar de otros aspectos del juego porque no me gusta y nunca lo hago, pero hay detalles que no me gustaron. Yo fui un local en la altura por muchos años y sé lo que sufre el rival. Lamentablemente no podemos tener credibilidad porque no nos llevamos un punto al menos, pero de que competimos lo hicimos y creo que estos jugadores también están para el momento que los necesitemos, porque los cuadrangulares son muy intensos, arduos de tarjeta, lesiones”, señaló.

“Vamos bien encaminados en estas dos fechas finales para llegar de la forma más correcta al cuadrangular, donde todo el mundo sabe que es el momento de llegar bien, porque es la fiesta grande del fútbol colombiano. Nosotros vamos a llegar bien, con una buena puesta a punto y trataremos de competir para llegar a la final”, acotó.

El DT no dio pistas del equipo que utilizará ante Fortaleza, no obstante, volvió a ratificar que no le teme a las críticas por lo que decida.

“Vamos a poner lo mejor que tengamos. Nosotros consideramos que esto lo mejor para ahora. Teníamos un plan para recuperar gente que pudiera ganar en fuerza nuevamente. Son seres humanos que necesitan bajarle un poco para volver a subir arriba y nosotros tenemos la posibilidad porque hemos hecho un buen campeonato que nos ha permitido ponernos en el sitio de clasificación rápidamente”, declaró.

“Lo que uno decida no puede tenerle miedo a las críticas. El año pasado hubo un equipo que terminó primero y que criticaron al entrenador porque no descansó a jugadores, así es esto. Nosotros debemos tener la capacidad de decir que este es el camino, porque lo que analizamos con el cuerpo médico y los preparadores físicos y esto es lo mejor que podíamos hacer”, comentó.

Por último, César Farías resaltó la oportunidad que tuvo Miguel Agámez, quien a sus 15 años debutó en primera división con Junior.

“El balance en ese aspecto es positivo. Uno tiene que ayudar a formar a los jugadores con el carácter ganador. Debutó Miguel Agámez que ya ha jugado en varias selecciones. Está Jordan Barrera que seguramente va a ir al Mundial Sub-20. Hay jugadores que uno sabe que va a necesitar y que hoy ganaron minutos de cara lo que viene. Entró Jesús Díaz, Canchimbo, son jugadores en los que uno piensa en el corto y mediano plazo en la institución”, concluyó.