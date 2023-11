Shakira recibe el Golden Music Awards otorgado por Los 40

Es una balada dedicada a sus pequeños que supo plasmar a través de un videoclip en donde Milan y Sasha se robaron todas las miradas haciendo parte del canto y tocando el piano.

Conmovedores estribillos le dieron vida a su ‘Acróstico’, palabra que hace referencia a una composición poética y en la que convierte la lírica en su mayor expresión de amor como madre. Los nombres de Milan y Sasha se forman por la inicial de cada verso en las estrofas a lo largo de la canción.

“Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla/ Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios/ Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran/ Hay que reírse de la vida/ A pesar de que duelan las heridas”.

La artista le puso fin a más de una década residiendo en Barcelona desde el pasado 2 de abril, y se marchó a Miami con sus hijos para escribir una nueva historia, una ciudad en donde le ha vuelto a salir el sol.