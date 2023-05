“Este año he sentido con fuerza lo que es ser mujer”: Shakira

Además de sus hijos, encontró en la música una terapia y un refugio medicinal. Escribir es para ella ir al psiquiatra, una de las pocas herramientas que tiene para sobrevivir a situaciones extremas y todo aquello que siente o vive lo refleja en sus letras y videos.

"Cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres y por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse".

Además, resaltó que más que celebrar la Mujer del Año, era momento de hacerle honor al año de las mujeres, por lo que dedicó su reconocimiento a su madre, Nidia Ripoll, sus hijos, amigas y a todas las mujeres del mundo, a quienes considera sus hermanas.