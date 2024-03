“Oriento a las personas para que sean más felices”

Esta bogotana con raíces barranquilleras cayó en un abismo sin fondo que le permitió iniciar su viaje hacia la autenticidad y la sanación, guiada por la fe y el trabajo interior.

“En las novelas siempre mostraban a la mujer como una persona que necesitaba un príncipe azul para que la rescatara. Solamente la meta era conseguirle a un hombre al lado, ya sea embarazándose o peleando contra las otras mujeres; entonces, eso fue lo que a mí más me conmovió por dentro, porque yo necesitaba que me lo dijeran a mí”.

Pasó gran parte de su vida sintiéndose insuficiente. Confiesa que no fue fácil ese trabajo interior, pero cada esfuerzo valió la pena, pues actualmente se considera una mujer verdaderamente feliz y plena.

“Me hubiera gustado que de niña me lo hubieran dicho y yo hubiese querido tener esas herramientas para hacer las cosas en la vida de una manera distinta, lo cual no me arrepiento porque agradezco infinitamente quien soy. Lo hice desde esa modalidad de querer realmente inspirar a las mujeres que son valiosas”.

Su objetivo es guiar a sus seguidores hacia un estado de paz y plenitud, resaltándoles cada día la importancia vital de mirar hacia adentro en la búsqueda de la verdadera felicidad.

“Inspiro en lo que me preguntan, en lo que estudio, leo muchísimo, estudio muchísimo y como dije hace años cuando empecé en esto yo quería cambiar el mundo, quería cambiar de todo y hoy pienso que cambiando a una persona yo ya he hecho mi labor”.