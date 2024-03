Angie Cepeda recibirá el Premio a la Trayectoria Internacional en el FICCI

“Cuando conocí a Víctor Mallarino, él me preguntó: “¿Tú quieres ser actriz?” Yo le dije: “Sí”. Él me respondió: “Entonces tienes que estudiar”. A mí esas palabras nunca se me olvidaron, además, yo en esa época estaba estudiando Mercadeo y Publicidad, entonces, comencé a tomar clases de actuación con Alfonso Ortiz”. Comenta Angie Cepeda sobre el comienzo de su vida artística.

Ejerció al principio de una manera talentosamente “empírica”, después, a los 23 años, decidió complementar su formación actoral estudiando en Los Ángeles, expandiendo su horizonte con nuevas perspectivas.

Además, destaca el valor del trabajo en equipo en la actuación, reconociendo que la colaboración es fundamental para el éxito en la industria del cine. Para Angie, la edición es como volver a escribir el guión, una etapa esencial en el proceso creativo que complementa su pasión.