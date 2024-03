Vanny Jordan conquista el mundo con un estilo multicultural

Vanny Jordan, originario del municipio de Istmina en el Chocó, con tan solo 13 años se trasladó a París, Francia, junto a su madre y su vida tomó un rumbo inesperado. Allí, combinó varios estudios en derecho con su pasión por la música, explorando géneros como la salsa, el reggaetón y la cumbia.

En París no sólo descubrió su amor por este arte, también sus experiencias le permitieron sumergirse en esa gran ciudad multicultural, donde la música de distintas partes del mundo convergía. Inspirado por artistas de diversas procedencias, desde Johnny Clegg hasta Michael Jackson, encontró en este arte una forma de expresión auténtica.

A lo largo de su carrera, ha realizado giras por todo el mundo y ha compartido escenario con artistas de renombre internacional como Shakira, Pitbull, Juanes, Aventura y el Gran Combo de Puerto Rico. Para Vanny estás experiencias han enriquecido su arte y le han permitido conectar con audiencias de diversas culturas y países.

Sus inicios en la música se dieron cuando se unió como corista en el grupo ‘Familia’, lo que lo llevó a participar en giras europeas y a descubrir su pasión por el escenario. A pesar de los desafíos iniciales, como reemplazar a un cantante inesperadamente durante una gira, encontró en el contacto con el público una conexión profunda que lo impulsó a seguir su carrera musical.

Con una fusión de estilos que abarcan desde la salsa hasta el reggaetón, y letras que exploran temas de amor, felicidad y desilusión, la música de Vanny refleja su multiculturalidad y sus experiencias de vida.

Su nueva producción, el álbum ‘I Like It Like That’, presenta una variedad de géneros e idiomas, reflejando su diversidad cultural y su visión optimista de la vida, con canciones que van desde el bugalú hasta la cumbia, y letras en español, inglés y francés, es todo un testimonio de una amplía versatilidad artística.

Además de su trabajo en la industria musical, el cantante también está comprometido con causas sociales y ha participado en actividades benéficas para apoyar a comunidades desfavorecidas. Aunque reconoce que aún tiene mucho por hacer en este sentido, espera poder contribuir más activamente al desarrollo de su región natal en el Chocó.

Con su música, Vanny Jordan invita a todos a celebrar la alegría y a disfrutar de las cosas positivas que la vida tiene para ofrecer, especialmente en tiempos difíciles. Su mensaje es claro: “vivamos la vida alegremente y disfrutemos de las cosas bacanas que nos trae”.