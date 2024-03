Poderosas: mujeres trans que desafían estereotipos en la lucha por inclusión

Tras dicho abuso, La Pode resolvió “salir huyendo” hacia Guamocó, Bolívar, a la edad de 15 años. En ese sitio, junto a su madre, intentó rehacer su vida. No obstante, tan solo seis meses después de haber llegado a dicho departamento, fue abusada, pero esta vez por otra organización al margen de la ley.

– Me voy huyendo hacia la zona de Guamocó y trato de hacer mi vida. Sin embargo, seis meses después de llegar ahí fui sometida a violaciones por parte del ejército de las FARC. Experiencia por la cual quise incluso quitarme la vida. Me hicieron creer que de verdad no valía nada para la sociedad.

En medio de este calvario, surgió su identidad como mujer trans no binaria, desafiando los prejuicios y enfrentándose a la intolerancia. Su activismo, sin pancartas ni letreros, encontró en el arte su herramienta de visibilización. La música, la danza y el canto se convirtieron en su medio para sanar heridas y desafiar estereotipos.