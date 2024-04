Al mediodía de este lunes se verá el eclipse total de sol

Óscar Calderón, asesor del planetario de Combarranquilla, aclaró que si bien se podrá ver mínimamente no habrá ningún tipo de actividad en el planetario pues “no va a ser un evento llamativo como sí lo fue el del año pasado”.

No obstante, recalcó que siempre se deben seguir las recomendaciones para las personas que quieran verlo, porque este es el tipo de eclipse de sol más peligroso puesto que nunca se puede observar al astro directamente.

“Los filtros también tienen que tener una especificación, deben cumplir con la norma ISO para protección solar, no se pueden utilizar gafas de sol, no se pueden utilizar radiografías, no se pueden utilizar hojas de soldadura”.

Finalmente, Calderón expresó que este tipo de eventos son muy llamativos debido a que se tiene que dar una serie de situaciones para que la Luna pueda ocultar al Sol.

En ese sentido, la NASA ha mencionado que después de este eclipse que se verá este lunes, el próximo fenómeno visible desde cualquier punto contiguo de los estados de Estados Unidos ocurrirá en 2044, mientras que en México será en 2052.