Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas), es una de las líderes gremiales del sector energético más importantes del país, y voz autorizada para abordar temas de coyuntura que se vive en Colombia.

En ese sentido, la vocera de este sector dialogó con EL HERALDO frente a lo que se viene en una nueva edición del Congreso de Naturgas que se celebrará este año en la ciudad de Cartagena de Indias del 15 al 17 de abril, y detalló un poco en lo que tiene que ver con la agenda académica, invitados especiales, y también debates con los candidatos presidenciales, en un momento crucial para el sector energético y su futuro con el nuevo Gobierno de Colombia que presidirá del 2026 al 2030.

Se viene una nueva edición del Congreso de Naturgas, generalmente aquí se abarcan muchas noticias, ¿qué podemos encontrar en esta ocasión, teniendo en cuenta que el año pasado se hizo en Barranquilla, y ahora se llevará a cabo en Cartagena?

En estos tres días vamos a contar con la presencia de empresarios, académicos y representantes del Gobierno en un espacio que tiene como objetivo principal escuchar visiones, consensos y construir ideas para impulsar soluciones para el futuro energético nacional.

La agenda muestra que el Congreso va mucho más allá de una conversación técnica del sector. Se va a poner sobre la mesa asuntos de gobernanza, agenda legislativa, temas sobre el proceso constituyente, financiación estratégica, y también vamos a hablar también, por supuesto, de transición energética, legalidad institucional, temas de geopolítica en torno al gas, y será clave para hacer del gas natural un asunto más estructural para la estabilidad económica social y energética de Colombia.

También vamos a tener un debate con los candidatos presidenciales, en el que se va a poner sobre la mesa los planes que se tienen en materia de seguridad energética, de abastecimiento, de competitividad y el futuro de todos los recursos naturales disponibles que tenemos.

¿Cuáles serán los invitados especiales?

La idea es poner a Colombia también en la conversación del mundo, en la medida que vamos a traer voces internacionales de alto nivel.

Menciono algunos como es el caso de Andrea Steger, presidente de la Unión Internacional del Gas (IGU); Carlos Pascual, que es vicepresidente senior de geopolítica y asuntos internacionales de S&P Global; Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de la Asociación Regional de Petróleo, Energía y Gas; Carmelo Smorto, que es originador senior de Gas Natural Licuado de Qatar Energy; Soledad Lysak , directora general de Total Energy en el Cono Sur; Ramiro López Ghio, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia.

También estará Santiago Rojas, gerente regional norte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otras personalidades internacionales que van a multiplicar el mensaje y las conclusiones a las que lleguemos durante estos 3 días.

Estas personalidades que te menciono tienen grandes conocimientos, experiencias y yo creo que eso va a ser una plataforma para contrastar la discusión colombiana, con lo que está pasando en las tendencias globales en materia de abastecimiento, de geopolítica, de mercado de GNL, de transición y de financiamiento.

¿La región Caribe será epicentro de esta conversación?

Sin duda en el Caribe confluyen recursos naturales que la convierte en una potencia energética para avanzar de una energía confiable, segura y competitiva al país, pero también para pensar en un futuro exportador.

Con eso también podemos aliviar un poco en materia de seguridad energética las necesidades de otros países cercanos, pero también de otras regiones como Europa o Asia, aprovechando esa posición geográfica privilegiada que tiene Colombia.

Usted ha sido muy insistente con el potencial de la región Caribe para el sector energético del país, y también mucho con aprovechar eso que tenemos para avanzar en transición energética, ¿cómo es su visión al respecto?

Es una región en Colombia rica en recursos naturales. Y la verdadera seguridad energética está en aprovechar esos recursos naturales de manera sostenible, y el Caribe tiene como proveer al país para lograr tener esa confiabilidad, esa seguridad, unos servicios de energía y del gas constantes y sin interrupciones, no solamente para la región, sino para las 36 millones de colombianos que hoy se benefician del gas natural en sus hogares.

Que podamos, a diferencia de otras regiones, ser pioneros, pero además dar ejemplo a otras regiones del país de que en el Caribe confluyen, no solamente los recursos, sino la voluntad en materia de comunidades, de autoridades locales, sumada, por supuesto, a las autoridades nacionales, para poder proveer a Colombia de esa energía confiable, segura y competitiva que se necesita.

Así que la idea de las conversaciones que se van a dar es precisamente, para que en este espacio se den discusiones integrales que conecten la política pública, la oferta, la demanda, los temas regulatorios, los temas de inversión y de competitividad para poder poner en marcha una gran hoja de ruta que revolucione al sector energético y nos dé esa garantía en el corto, y nos dé esta garantía en el mediano y en el largo plazo.

¿Qué le diría al próximo gobierno con el tema de política energética?

Que para garantizar la seguridad energética de los colombianos necesitamos política pública y legislativa que nos permita aprovechar todos los recursos naturales que Colombia tiene disponibles para también reducir pobreza, acelerar el crecimiento económico y materializar la transición energética.