Preply, la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea que conecta a estudiantes con tutores particulares, realizó una encuesta global a 3.608 personas para conocer cómo la gente percibe emocionalmente el sonido y la sensación de distintos idiomas.

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A los encuestados, todos adultos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Japón, se les pidió valorar diez idiomas principales según atributos como romanticismo, calidez, elegancia, practicidad, fuerza y complejidad, según explica Preply en un comunicado.

“El estudio repasa diez idiomas principales y muestra los rasgos emocionales y estereotipos que suelen asociarse a cada uno, desde lo romántico y elegante hasta lo poderoso o cercano. Con el apoyo de la psicología y la lingüística, la investigación explora por qué surgen estas percepciones y cómo se repiten en distintas culturas”, detalla Preply.

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Agrega que el objetivo de esta encuesta fue ayudar a los estudiantes a reconocer estereotipos, cuestionar ideas preconcebidas y acercarse a nuevos idiomas con mayor confianza.

Entre los resultados de la medición destaca la categoría ‘Idiomas más románticos y elegantes’. Aquí el francés y el italiano lideran el top 5 con bastante diferencia sobre los otros tres.

Más de la mitad de los encuestados (54 %) eligió el francés como el idioma más romántico, seguido de cerca por el italiano, con un 43 %, lo que supone una ventaja clara frente al español (22 %), el portugués (15 %) y el inglés (10 %).

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Preply concluyó que parte del atractivo del francés y del italiano se debe a la sonoridad, pues “ambos idiomas tienen ritmos suaves, vocales abiertas y consonantes fluidas, lo que los hace melodiosos al oído”.

“El italiano, por ejemplo, tiene muchas vocales, lo que produce esa musicalidad que los oyentes describen como ‘cálida’ o ‘expresiva’. El francés, por su parte, destaca por sus vocales redondeadas, que se perciben como suaves, refinadas y elegantes”, añadió.

Pero los encuestados también relacionaron al italiano con el romanticismo por aspectos culturales como la ópera y el arte, mientras que el francés lo asociaron con la moda, la gastronomía y el romance clásico.

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“Estas asociaciones se basan más en imágenes culturales que en experiencias reales, y los estudiantes suelen crear vínculos emocionales distintos cuando empiezan a usar el idioma en su día a día”, destacó la plataforma.

Preply subrayó que estos resultados de la encuesta se explican por la idea de que ciertos sonidos transmiten naturalmente emociones o sensaciones.

“Como lenguas romances de raíz latina, el francés y el italiano comparten patrones de pronunciación que muchos oyentes asocian instintivamente con la calidez, la suavidad y la intimidad”.