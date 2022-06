A 30 años del crimen de Rafael Orozco, la nostalgia no cesa

El crimen: lo periodístico

La noche del 11 de junio de 1992 estaban en la sala de redacción de EL HERALDO los periodistas Manuel Pérez Fruto y Jorge Mariano. Pérez era redactor judicial en turno y Mariano hacía las veces de coordinador del cierre del periódico.

En diálogo con este medio, Pérez, ya gozando de su pensión, expresó que todavía tiene frescos los momentos sobre cómo trascendió la noticia del crimen del cantante y, posterior a ello, cómo fue su cubrimiento. Además, recordó los nombres de dos personas vinculadas en aquella época al caso y que, después de 30 años, todavía el misterio ronda sobre sus paraderos.

Para aquella época, según Pérez, los periodistas judiciales tenían como costumbre escuchar un radio transmisor con la frecuencia de la Policía del Atlántico (hoy Metropolitana de Barranquilla) y de ahí salió el “campanazo” con la alerta del atentado.

“Yo estaba escuchando el radio y, de repente, un policía habló: atención a todos 901 (código policial para anunciar una persona muerta), del cantante vallenato Rafael Orozco. Fue llevado a la Clínica del Caribe y ahí confirman 901”, recordó el periodista.

“Lo que hice fue comunicarle a Mariano sobre el hecho y este me dijo que me fuera enseguida para la clínica. Cuando llegué allá, la entrada estaba llena de gente: periodistas, policías, amistades y fanáticos que, no sé cómo, se enteraron. No me imagino si en esa época hubiesen existido las redes sociales. Al día siguiente, cuando salió la publicación, se alcanzaron a vender 90.000 ejemplares”, detalló.

Luego, con el transcurrir de los días, de acuerdo con lo narrado por Pérez Fruto, hubo un seguimiento exhaustivo a la noticia. “Inició el proceso de investigación de la historia del crimen, que estuvo a cargo del fallecido Ernesto McCausland. Todos los días se sacaba algo y eso, además de ser un acontecimiento que marcó la historia judicial de la ciudad, la gente quería saber más y más de lo que pasó”, anotó.

En la investigación de las autoridades se citaron los nombres de Francisco Manuel Corena Moreno y Alfonso Ariza De la Hoz. Estos dos eran empleados de la agrupación vallenata de Orozco e Israel Romero y la noche en que se cometió el asesinato se dijo que llegaron hasta la vivienda del cantante, en el norte de Barranquilla, para buscar unas tumbadoras.

Cuando Orozco dialogaba con los dos hombres en la terraza de la casa llegó un criminal que impactó nueve veces al cantante. Este sujeto fue identificado como Sergio González Torres, alias Tato.

Al parecer, González Torres recibió la orden de José Reynaldo Fiallo Jácome, alias Nano, para cometer el atentado, en venganza a un tema pasional.

Los empleados del cantante fueron vinculados a una investigación, pero después de un tiempo fueron exonerados de responsabilidad por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla.

Luego se supo que Francisco Javier Corena y Alfonso Ariza De la Hoz desaparecieron dos meses después del ataque. Uno fue sacado por desconocidos del barrio La Chinita, en Barranquilla, y el otro de Santo Tomás, su tierra natal. Hasta ahora nadie sabe de sus paraderos.

Por su parte, Fiallo Jácome y González Torres fueron asesinados a bala el 18 de noviembre de 1992 en un restaurante de Medellín, es decir cinco meses después del asesinato de Orozco.

Quien habría podido dar luces de todo el proceso era Luis Felipe Colmenares Russo, que para la época era investigador de la Fiscalía y fue el encargado de las pesquisas. Sin embargo, el año anterior, desempeñándose como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, falleció a causa de la covid-19.