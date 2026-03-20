Después de una pausa que pareció eterna para sus seguidores, BTS vuelve a escena. El grupo surcoreano retoma su camino como banda completa tras cumplir con el servicio militar obligatorio y lo hace con música nueva, escenario en vivo y una producción audiovisual que marcará su regreso global.

El punto de partida de esta nueva etapa es Arirang, su quinto álbum de estudio, que veía la luz al cierre de esta edición. Se trata del primer trabajo grupal en más de tres años y de un proyecto que, desde su nombre, busca mirar hacia adentro. El título hace referencia a una canción tradicional coreana, una pista de lo que será el disco, centrado en la identidad, las raíces y la evolución del grupo. El álbum incluirá 14 canciones y fue construido durante la segunda mitad de 2025, cuando cada uno de sus integrantes (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) ya comenzaba a cerrar su etapa en el servicio.

Todos participaron activamente en su creación, en un proceso que, según se ha anticipado, es más personal y reflexivo. La banda también prepara un concierto en vivo este sábado, un evento que promete reunir a miles de fans y que, además, será transmitido a nivel global gracias a una alianza con Netflix. A esto se suma el estreno del documental BTS: El Regreso, previsto para el 27 de marzo, donde se mostrará el detrás de esta nueva etapa.

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La expectativa es alta y no es para menos. La producción de Arirang cuenta con nombres reconocidos de la industria internacional como Mike WiLL Made-It, Flume, Diplo, Ryan Tedder y Kevin Parker, lo que anticipa un sonido diverso y con alcance global. Además, el lanzamiento del álbum abrirá paso a una nueva gira mundial en los próximos meses.

¿Regreso a las raíces?

Los fanáticos son los más emocionados por este retorno, y en Barranquilla ya palpitan los momentos que vivirán. Además, manifiestan sus expectativas de lo que será este nuevo álbum.

“Espero que el disco sea una evolución musical y también un regreso a sus raíces. BTS siempre ha sabido evolucionar sin perder su esencia, así que creo que Arirang será una fusión entre nuevos sonidos y sus raíces, mostrando quiénes son ahora como artistas”, dijo Dunis Charris, integrante de Borahaequilla, una comunidad Army de la ciudad.

Por su parte, Melany Hernández, expresó que Arirang es un himno no oficial que simboliza la identidad, la unión y la resiliencia del pueblo coreano. “Sin duda alguna nos brindaran muchas raíces y la simbología coreana que tanto los representan, creo que nos quieren brindar como un abrazo emocional diciéndonos ‘hola, ¿me extrañaste ?, porque yo sí’, al igual que muchas canciones que nos muestren sus facetas y su madurez, tanto musical como personal”.

Un renacimiento

A través de este nuevo trabajo, sus seguidores sienten que la banda quiere darles un mensaje a sus seguidores, y Daniela Mateus siente que esa premisa está basada en la esperanza.

“Todo tiene que ver con el renacer de una nueva era como grupo, tanto ellos como nosotros estábamos esperando este momento desde hace mucho tiempo. Este álbum refleja que siempre el mejor momento esta por venir y el momento ya llegó. El fenómeno mundial está de regreso y vamos a darla toda para apoyarlos y no dejar de reproducir su música”.

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El regreso de BTS no ocurrió de un día para otro. Todo empezó en diciembre de 2022, cuando el grupo decidió hacer una pausa para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Fue un momento difícil para sus fans, pero también necesario para los siete integrantes. Durante ese tiempo, cada uno siguió su camino por separado. Aunque estaban lejos como grupo, su conexión con la música y con sus seguidores se mantuvo firme y ahora los verán unidos de nuevo