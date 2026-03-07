Un excelente criterio clínico y una vocación marcada por el aprendizaje, son dos componentes que describen al médico vallenato José Rafael Dangond Milian, quien se ha consolidado como uno de los referentes más importantes de la cirugía de columna en el Caribe colombiano.

Su trayectoria consta de la práctica clínica, el liderazgo hospitalario, la docencia y la investigación, un largo camino que lo ha llevado a posicionarse en escenarios nacionales e internacionales de la ortopedia.

Actualmente lidera el servicio de cirugía de columna en la Fundación Clínica Campbell y en el Hospital Serena del Mar, roles que asumió luego de desempeñarse entre 2019 y 2023 como jefe de esta misma sección en la Clínica de la Policía Nacional Regional Caribe.

Desde estos espacios ha impulsado la atención especializada, el trabajo multidisciplinario y el fortalecimiento de protocolos de calidad para el tratamiento de patologías complejas de la columna vertebral. Así lo contó a EL HERALDO. “Más allá de la práctica quirúrgica individual, estos roles implican fortalecer equipos de trabajo, promover protocolos de calidad, impulsar la formación académica y garantizar que los pacientes reciban una atención segura y basada en la mejor evidencia disponible. Tengo una máxima y es que la Medicina se construye con estudio y respeto por el paciente, y eso es lo que he hecho”, explicó.

Rigor académico

Dangond comenzó en la Universidad del Norte, donde estudió Medicina y sentó las bases de una visión profesional marcada por el rigor académico y el compromiso con el paciente.

“Mi formación en la Universidad del Norte fue profundamente significativa. Allí no solo adquirí los fundamentos científicos de la Medicina, sino que también entendí la importancia del rigor académico, la ética profesional y el compromiso con el paciente”, dijo.

Durante su etapa universitaria empezó a definir su interés por las patologías musculoesqueléticas, un campo en el que se necesita análisis clínico, precisión técnica y resultados tangibles para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ese interés lo llevó a especializarse en Ortopedia y Traumatología en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS).

“Aprendí no solo las bases técnicas de la ortopedia, sino también la importancia del trabajo en equipo, la toma de decisiones responsables y la formación continua como pilares fundamentales de la práctica médica”, señaló.

Posteriormente dio un paso más en su formación con una subespecialización en Cirugía de Columna en la Fundación Santa Fe de Bogotá. “Esa formación fortaleció mi enfoque actual, basado en diagnósticos precisos, planificación quirúrgica rigurosa y selección individualizada de los tratamientos”, explicó.

Experiencia internacional

En 2019 amplió su preparación con una beca en Brasil, donde se entrenó en cirugía de tumores de columna y técnicas mínimamente invasivas en instituciones de alto prestigio como el Hospital Santa Casa de São Paulo y el Hospital Israelita Albert Einstein. Para el especialista, estas experiencias internacionales fueron determinantes en su desarrollo profesional.

“La exposición a diferentes escuelas quirúrgicas, cirujanos del mundo y equipos multidisciplinarios me permitió ampliar mi visión, refinar la técnica y entender que no existe una única forma correcta de hacer cirugía, sino decisiones bien pensadas para cada paciente”, afirmó.

Ese mismo año su trabajo fue reconocido con el primer puesto en el Curso Internacional de Cirugía Reconstructiva de Columna, un galardón que consolidó su posicionamiento en el ámbito académico de la especialidad. “Más que un logro individual, lo veo como el resultado de años de formación, trabajo en equipo y dedicación a la cirugía de columna”, expresó.

Forjando talentos

Además de su labor asistencial, José ha desarrollado una importante participación en el ámbito académico y gremial. Actualmente se desempeña como vocal de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Columna, desde donde promueve iniciativas para fortalecer la investigación, la formación de especialistas y el acceso de los pacientes a tratamientos de calidad.

Paralelamente, ejerce como docente en programas de educación continua de AO Spine y en el programa de residencia de ortopedia y traumatología de la Universidad Simón Bolívar, contribuyendo a la formación de nuevos cirujanos. “La docencia implica mucho más que enseñar técnicas quirúrgicas; significa transmitir criterio, ética, responsabilidad y respeto por el paciente”, sostuvo.