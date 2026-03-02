El Carnaval 2026 ya es historia. Atrás quedó la era Juancho Jaramillo en la dirección de Carnaval de Barranquilla S.A.S., que tras el balance de las fiestas, motivado por fallas logísticas en la Vía 40 debió despedirse del cargo.

Su reemplazo es Juan Carlos Ospino, un nombre que ha caído bien entre los hacedores, especialmente porque se trata de uno de los fundadores del Carnaval del Suroccidente. Sin embargo, hay una realidad, y es que el nuevo director deberá encontrar una ruta que lleve a buen puerto la custodia de nuestro máximo tesoro cultural.

EL HERALDO consultó a los siete operadores de la fiesta, quienes bajo una mirada reflexiva entregaron recomendaciones clave que permitirán trazar un camino claro.

Édgar Blanco, director de AGFA y del Carnaval de la 44, fue enfático en sugerir la implementación de un modelo que permita descentralizar el Carnaval, especialmente con el desarrollo de eventos durante los cuatro días más importantes.

“El Carnaval de Suiza, cuenta con un modelo que me parece interesante porque desarrolla eventos grandes en distintos sectores, algo que en Barranquilla se puede implementar en las cinco localidades, nosotros por ejemplo este año hicimos la Porrovía y el desfile infantil ‘Herederos del Patrimonio’ en Alameda del Río, propuestas exitosas y que el próximo año vamos a reforzar en esta localidad Norte-Centro Histórico. Así como Alameda hay otros territorios expeditos para carnavalear”.

Orlando Amador

En ese sentido Francisco Llerena, director del Carnaval del Suroccidente, considera necesario crear un plan de descentralización absoluto. “El nuevo director debe desarrollar un plan integral para descentralizar la fiesta, identificando áreas de la ciudad que no han sido incluidas anteriormente y creando estrategias para involucrar a más comunidades, su misión es explorar esas zonas. Además debe establecer un programa de voluntarios para que los ciudadanos puedan involucrarse en la organización y el desarrollo de cada evento”.

Desde Carnaval del Suroriente, manifestaron que el nuevo director tiene la oportunidad histórica de consolidar un modelo de fiesta más organizado y sostenible. “Para lograrlo, es fundamental avanzar hacia una descentralización real que no se limite a eventos centrales, sino que establezca circuitos oficiales en las distintas localidades de la ciudad Suroriente, Suroccidente, Metropolitana, Riomar y Norte-Centro Histórico, con programación formal, apoyo técnico garantizado, difusión institucional y participación directa de hacedores locales”.

¿Y la cultura ciudadana?

Soley Del Castillo, directora de la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico (Fayfa), le dijo a esta casa editorial que también es importante reforzar el tema de la cultura ciudadana, debido a que en los distintos desfiles, el público este año no se comportó a la altura. “Se debe revisar el tema de los acompañamientos masivos de comitivas que realmente producen desórdenes. Además de trabajar en estrategias que permitan el desplazamiento armónico y acorde a cada una de las expresiones culturales, con la prioridad y el protagonismo que se han ganado en nuestra fiesta”.

Para Jairo Polo, presidente de la Corporación Carnaval Gay, su mejor consejo para Ospino es reforzar el trabajo en los barrios. “Por fortuna Juan Carlos no es un directivo de escritorio, él está pendiente en el terreno de que cada detalle de los procesos que lidera funcionen. Se le conoce por acompañar a su equipo, liderando con el ejemplo, orientando, encontrando la oportunidad en la crisis”.

A su turno, Lisandro Polo, director de la Fundación Tambo, organizadora de La Noche de Tambó, explicó que urge defender las tradiciones propias del carnaval.

“Él conoce la base, hizo mucho trabajo comunitario y eso es fundamental para la fiesta. Hace mucha más falta trabajar de la mano de los hacedores, proporcionarlo de las herramientas necesarias para que realicen presentaciones decorosas. Él fue el creador del Portafolio de Estímulos de Carnaval, ahora deberá reforzarlo”.

Más ideas

Darío Moreu, director fundador de La Carnavalada, sugiere plantear mecanismos que permitan que los sectores económicos que más se benefician del Carnaval contribuyan de manera más estructurada a su sostenimiento.

“Actualmente no existe un impuesto específico que grave a esos sectores económicos; lo que hay son controles al pago de impuestos tradicionales durante la temporada. Sin embargo, una alternativa estratégica sería crear una contribución o impuesto especial al turismo, hotelería, licores y entretenimiento vinculados al Carnaval, de modo que quienes obtienen mayores ganancias aporten directamente a su sostenibilidad y a la descentralización de la fiesta”.