El famoso actor estadounidense Harrison Ford dio un emotivo discurso en medio de la 32.ª edición de los Premios Anuales al Actor, celebrada el domingo 1 de marzo de 2026 en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles. Con este reconocimiento, el principal sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés), rindió tributo a la trayectoria del legendario actor.
“No tuve éxito de la noche a la mañana”, dijo Ford, antes de elogiar a dos directores que le dieron sus mayores oportunidades: Steven Spielberg, por ‘Indiana Jones’ y George Lucas, por ‘Star Wars’. Manifestó además en la gala que “es difícil entrar en este negocio. En mi caso, es difícil salir de él, gracias a Dios, porque me encanta lo que hago”.
El actor y productor estadounidense indicó también que se siente afortunado por poder ofrecer entretenimiento y arte al mismo tiempo. “A veces hacemos entretenimiento. A veces hacemos arte. A veces, si tenemos suerte, hacemos ambas cosas al mismo tiempo. Y si somos realmente afortunados, también podemos ganarnos la vida con ello. Soy, sin duda, un tipo afortunado”, dijo.
Cabe señalar que los premios al Actor, que distinguen las mejores actuaciones en papeles principales y secundarios, así como elencos del séptimo arte y la pequeña pantalla, forman parte de los grandes reconocimientos de Hollywood, y sirven de termómetro para medir las apuestas de los premios más importantes de la industria cinematográfica.
