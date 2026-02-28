La semana pasada se hizo viral la imagen de Punch, un mono japonés de la especie Macaca fuscata, abrazando con fuerza un oso de peluche tras ser rechazado por su madre.

Las redes se inundaron de la imagen del monito y los cibernautas expresaron su tristeza por el futuro del primate.

Y es que los videos de Punch abrieron conversaciones sobre el apego, la vulnerabilidad y la manera en que los seres humanos procesamos el afecto.

Agencia EFE Punch, el monito japonés abandonado por su madre

¿Por qué una historia como la de Punch genera una reacción emocional tan intensa?

La psicóloga Irma Morales Reyes, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad del Alba, explicó que el comportamiento del animal activa mecanismos profundamente arraigados en la mente humana.

El peluche funciona como lo que en psicología se denomina “objeto transicional”, un elemento que ayuda a regular emociones en momentos de ansiedad, soledad o cambio.

Estos objetos, comunes en la infancia, simbolizan protección y estabilidad cuando el vínculo primario no está disponible.

Al observar a Punch aferrado a su juguete, el cerebro no solo percibe una escena tierna; interpreta señales de fragilidad y necesidad de cuidado, dijo la psicologa.

Hoy tendras mala suerte si ignoras a punch

pic.twitter.com/mr6wHA7GT2 — El Pelado De La TV (@peladodelatv) February 28, 2026

Asimismo, indicó que desde la neurociencia se ha estudiado cómo ciertos estímulos asociados a vulnerabilidad activan circuitos relacionados con la empatía y la liberación de oxitocina, conocida popularmente como la “hormona del vínculo”.

Además, existe el llamado “baby schema effect”, concepto desarrollado por el etólogo Konrad Lorenz, que describe la tendencia humana a reaccionar con mayor sensibilidad ante rasgos asociados a la infancia, como suavidad, dependencia o proporciones corporales que evocan protección.

Un peluche reúne precisamente esas características simbólicas, lo que potencia la respuesta emocional.

Hasta ahora miles de personas están atentos cada día de la evolución de Punch; incluso hasta Google cuando hace la search del monito le muestra miles de imágenes con su carita. Busque: “punch the monkey”, y verá lo que le aparece.