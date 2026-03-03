El pequeño macaco Punch, de siete meses, se ha convertido en una sensación en redes sociales con su tierno peluche.

La gira de Hombres G llegará en octubre a Colombia

Julio Iglesias demanda a diario español y lo acusa de “montaje” sobre abusos sexuales

Unesco inquieta por destrucción del patrimonio en los bombardeos en Oriente Medio

El monito protagonizó en el Zoológico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, una tierna historia. El primate fue rechazado poco después de nacer y, ante la falta de su madre, los cuidadores le entregaron un orangután de peluche para acompañarlo.

Las imágenes del mono cargando y abrazando su juguete dentro del recinto conmovieron a miles de cibernautas.

La estrella del momento, tanto en Internet, como en el zoo japonés en el que vive: el pequeño Punch y su peluche orangután. Millones de ‘likes’, de ‘fans’ y de visualizaciones a estas horas. pic.twitter.com/ufmB2wbh9z — Álex N. Lachhein 🇪🇸 (@Kirghisz) February 20, 2026

Muchos lo han visto buscar consuelo en el peluche, al que incluso apodaron “Ora-Mama”, mientras poco a poco se adapta a su entorno y a la convivencia con otros macacos.

El muñeco pertenece a la colección Djungelskog de IKEA, la reconocida cadena sueca de muebles. Tras viralizarse la historia, el peluche se agotó en varias tiendas de Estados Unidos, Japón y Reino Unido, impulsado por fanáticos que quisieron tener el mismo modelo que acompaña a Punch.

La compañía aseguró que trabaja para reabastecerlo lo antes posible y destacó el cariño que ha despertado la historia.

El impacto también se ha sentido en el zoológico, donde las visitas aumentaron notablemente. Las autoridades incluso limitaron el tiempo de observación para evitar que la atención excesiva genere estrés en el animal.

#EnVideo Punch, el mono viral que fue rechazado por su madre y buscó consuelo en un peluche de orangután, volvió a sorprender a miles de internautas por un video en el que se le ve saludando a las personas cercanas al recinto.



En redes sociales se viralizó un nuevo video de… pic.twitter.com/Xvlbxp8zhi — El Universal (@ElUniversal) March 3, 2026

Punch ya interactúa más con su tropa, juega con otros monos y comienza a dejar el peluche por lapsos más largos, señal de que gana confianza e independencia.