Barranquilla ya comenzó la cuenta regresiva. A un mes exacto del Carnaval, la ciudad empieza a cambiar de ánimo y el ambiente festivo se siente incluso en sus espacios más visitados. Allí, donde caminan turistas y locales, ya se respira tradición, color y ese sabor que anuncia que la fiesta más grande del Caribe está cerca.

Los visitantes que llegan por estos días no necesitan que se los expliquen. Basta con mirar alrededor para darse cuenta de que el Carnaval viene en camino desde el Gran Malecón del Río.

En ese contexto se realizó la apertura de Río de Tradiciones, una exposición que reúne a 9 figuras que representan lo más auténtico de la fiesta. Por primera vez, tres de ellas estarán en el recién inaugurado Malecón de Rebolo.

La reina Michelle Char Fernández fue la encargada de darle apertura al recorrido destacando que por primera vez la muestra es cien por ciento sostenible, un sello que llena de orgullo a la fiesta más importante de la ciudad.

“Esto es muy importante porque estamos haciendo valer que somos la primera fiesta sostenible del país con el orgullo de estos artesanos que trabajan día y noche para darnos estas bellezas”.

Además, este año la exposición rinde homenaje al río Magdalena, en el marco de los 525 años de su descubrimiento, reconociendo su importancia histórica, cultural y simbólica para el país y para la ciudad.

Orlando Amador

Y es que el Carnaval de Barranquilla se alimenta de cada expresión cultural que nace a orillas del río, de esa cultura anfibia que se mueve entre el agua y la tierra. “Nuestras danzas bajan por el río y llegan a este gran tesoro, a este gran patrimonio cultural que es el Carnaval de Barranquilla”, expresó el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo.

En total, seis macrofiguras engalanan el Gran Malecón, mientras que otras tres se exhiben en el Malecón de Rebolo. Todas son el resultado del trabajo de los carroceros y artesanos, a quienes la reina dedicó un aplauso especial por su talento y esfuerzo.

Obras como Cumbiambera de Agua, Mokaná de la Orilla, Ola de Cumbia, El Pescador de Fiesta, Marimonda de Agua Dulce y Tradición Puloy, muestran la fuerza simbólica de la fiesta y el agua, desde donde nacieron algunas de las tradiciones más representativas del Carnaval.

Orlando Amador

Rebolo se enriquece

Jaramillo explicó que este proyecto marca un cambio importante en la forma como la fiesta se vive en la ciudad. “Este espacio primeramente estaba hecho solo únicamente en el Malecón del Río. Cuando llegamos a este año, dijo: ya empiecen a pisar el Malecón de Rebolo”.

Durante su intervención, resaltó el sentido del homenaje que hoy se ve reflejado en las grandes figuras instaladas. “Hoy este gran homenaje a esas danzas que se convierten en patrimonio de la nación, representado en esta gran figura, nuestro rey Momo, gracias, triunfo de verdad”.

Orlando Amador

Fauna Congo, Cumbia y Gusanito Carnavalero, son las tres macrofiguras que adornarán este espacio con obras que representan la calle 17, las danzas tradicionales y rinden homenaje al río y al Carnaval.

Las obras fueron elaboradas por artistas plásticos y maestros artesanos con técnicas tradicionales que se conservan de generación en generación, Álvaro De la Hoz, Rubiel Badillo, Milva Moreno, Luis Solano, Óscar Oliveros, Henry Solano, José Arzuza y Eduardo Castillejo y los diseños estuvieron a cargo de Liz Thomas, Miller Solano, Rafael Polanco y Antonio de Alba.