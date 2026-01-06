Disfruta como ninguna otra de las fiestas en honor al Rey Momo de “la Arenosa”. Sus movimientos en la tarima hablan por si sólos de su amor por la música urbana, y por su pasión de fusionar ritmos de reguetón y afrobeat, con un estilo fresco y autóctono en medio de los carnavales de Barranquilla.

Lea aquí: Las camisetas alusivas a la captura de Maduro se convierten en moda

Así es Galaes, una artista emergente de la ciudad de Montería, que arrancó su carrera apenas hace un año, y que no ha parado de crecer y consolidar su propuesta musical.

“No ha sido para nada fácil lo que he logrado hasta el momento. Soy una chica de retos, y siento que puedo alcanzar todos mis objetivos con esfuerzo y dedicación. A esto me dedico y trato siempre de hacerlo de la mejor manera posible” afirmó Galaes, que cuenta además con 10 mil oyentes mensuales, y más de 40 mil reproducciones en sus redes sociales.

Y es que su presencia en las plataformas digitales también reflejan su impacto: supera el millón de visualizaciones en Instagram, y acumula más de 130 mil likes en TikTok, donde conecta con un público joven, que vibra con su energía, versatilidad, y pasión por la música urbana.

“En esta ocasión quiero promocionarles Guacherna, en medio de nuestros Carnaval de Barranquilla. Una canción fiel a lo que vengo realizando y que se acomoda fácilmente a lo que es el pueblo barranquillero en estás fiestas, un pueblo rumbero, echao pa’ lante, y dispuesto a celebrar sin problema alguno” manifestó Galaes, que también ha hecho sonar canciones como Tucutum, Ve y Diles, Pa Hoy, Melcochita, y lo admito, que también han dejado una huella muy importante en este género urbano de la Costa Caribe Colombiana.

Le puede interesar: Beéle es confirmado para el Sábado de Carnaval en el Metroconcierto

La música de Galaes está disponible en todas las plataformas digitales: Spotify, Youtube, Apple Music y Deezer, para no perdele detalle alguno a esta joven artista, que rompe esquemas en el género urbano de Colombia y el mundo