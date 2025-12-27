Desde que era adolescente, Mirsha Márquez, de Valencia, Córdoba, entendió algo que para muchos pasó desapercibido durante años, y es que el internet no solo refleja la realidad, también la construye, pero principalmente en Google.

Desde un lado analítico, el profesional entendió que Google no solo mostraba información, sino que construía realidades. Esa certeza temprana marcó el rumbo de una carrera que hoy lo posiciona como uno de los principales referentes latinoamericanos en protección de identidades digitales.

Mientras otros veían en la red un espacio de entretenimiento o promoción, Márquez observaba con atención cómo una noticia mal contextualizada, un comentario fuera de lugar o un resultado negativo en un buscador podían cerrar puertas profesionales.

Él vio cómo en muchos casos se perdieron grandes oportunidades y eso despertó su interés en proteger identidades antes de que el tema existiera como disciplina en Latinoamérica.

En conversación con EL HERALDO, el estratega digital contó cuál ha sido su proceso de crecimiento, y habló de los reconocimientos que ha recibido a nivel nacional e internacional por su importante labor en el mundo digital.

Cortesía Mirsha ha recibido varios premios por su excelente trabajo.

Lea también: Los abogados del rapero Sean ‘Diddy’ Combs piden al juez su liberación inmediata

El inicio de todo

Sin referentes claros y en un campo prácticamente virgen, su carrera se forjó a partir del ensayo, el error y el análisis constante. “El mayor desafío fue no tener referentes, todo era prueba, medición y corrección. Entendí que sin datos no hay estrategia y que la reputación no se improvisa, se diseña con método, paciencia y lectura constante del comportamiento digital”, afirmó.

Con más de 15 años de experiencia, este estratega digital costeño ha desarrollado una metodología propia que va mucho más allá de las relaciones públicas tradicionales o del simple manejo de redes sociales. Su trabajo se apoya en SEO semántico, análisis algorítmico, limpieza y desplazamiento de resultados en buscadores, monitoreo automatizado y uso de inteligencia artificial para anticipar riesgos reputacionales.

El objetivo de Mirsha es claro, lograr que los motores de búsqueda reflejen una versión auténtica, útil y estratégicamente favorable de la identidad digital de personas y empresas.

“El verdadero poder estaba en los algoritmos de búsqueda, en cómo Google interpreta autoridad, contexto y confianza. Fue ahí donde nació una metodología propia basada en tecnología y análisis algorítmico. Antes se construía por recomendación; hoy se valida por búsqueda. Un perfil puede ser excelente, pero si Google no lo respalda, pierde credibilidad”, mencionó.

Todo su alcance

Márquez ha trabajado en el fortalecimiento de la imagen de empresarios, especialistas de la salud, ejecutivos e influencers, siempre bajo un enfoque ético y alineado con la legislación vigente sobre privacidad, derecho al buen nombre y normativa digital.

Sus herramientas permiten detectar contenido sensible o perjudicial y actuar mediante supresión técnica o contrapeso informativo en portales relevantes, evitando soluciones improvisadas.

El equilibrio entre tecnología y narrativa es, para él, una de las claves del éxito. “La tecnología ordena y potencia, pero la narrativa humaniza. Usamos inteligencia artificial y datos para identificar riesgos y oportunidades, y luego construimos relatos reales, verificables y éticos. Si la historia no es auténtica, el algoritmo tarde o temprano lo va a detectar”, dijo a esta casa editorial.

Reconocimientos

Su trabajo no ha pasado desapercibido. Márquez ha sido condecorado por el Congreso de la República de Colombia por su contribución a la protección de la imagen pública en entornos digitales, y ha recibido reconocimientos como el Galardón América y el Máximo Galardón Colombia. Distinciones que validan su papel como pionero en una industria discreta, pero cada vez más decisiva.

Cortesía

Lea también: Ryan Castro invita a Rafa Pérez para que le ponga toque vallenato a su concierto

De cara al futuro, su mirada es clara, la reputación digital será predictiva. “Quiero que se entienda que cuidar el nombre en internet es importante, es como cuidar el patrimonio o la salud profesional”, señaló.

Importancia de las estrategia

La reputación en internet es crucial porque construye confianza, influye directamente en las decisiones de compra (el 93 % de consumidores confía en reseñas), mejora el posicionamiento SEO en Google, fideliza clientes al crear lealtad y permite gestionar la percepción pública de una marca, siendo vital para el éxito y la diferenciación en un mercado competitivo.

Limpiar la reputación en línea implica dos estrategias principales: eliminar contenido negativo y crear contenido positivo. Márquez se encarga de eliminar el contenido que puede perjudicar a la figura pública.