Hay quienes dicen ser “la sal” del Junior, esos que juran que, cada vez que pisan el Metropolitano, el equipo se cae. Y frente a ese grupo resignado, casi que mítico, apareció la reina del Carnaval, a quien muchos ya señalan como “el azúcar” que endulza el ambiente y levanta los marcadores cuando se asoma en la tribuna.

Sin buscarlo, Michelle Char terminó convertida en el amuleto perfecto de esas cábalas que rondan por las graderías del Metropolitano.

Todo se remonta al 18 de agosto. Apenas llevaba tres días designada cuando pisó por primera vez el estadio con su pollera rojiblanca. Junior le ganó 2-1 al Bucaramanga y ahí empezó la historia. “Menos mal ganaron, porque después me iban a echar la culpa. Ustedes saben que la gente se coge de todo”, recordó entre risas con EL HERALDO.

Y así ha sido. Su presencia se volvió agüero. Ella lo sabe, pero también lo vive desde casa:

“En mi familia eso es 100 %. Si tú no has ido, no puedes ir. Y si fueron, no lavan la camisa, van con el mismo pantalón, el mismo zapato, el mismo todo”.

Lea también: ‘Tropicoqueta’, de Karol G, entre los mejores discos de la lista de ‘Variety’

Con ese ritual a cuestas, siguió asistiendo. Cayó el 3-0 de Colombia frente a Bolivia (marcador que ella atinó antes del pitazo), y el 30 de noviembre volvió al Metro para ver un 2-1 frente a Nacional. Es decir, cada visita, un resultado a favor.

Un plan íntimo

Antes de portar la corona, vivía cada final al lado de sus primos, celebrando desde la tribuna sin mucha compañía. No le gustaban los grupos grandes, era un plan íntimo, casi ritual.

“A veces unas amigas me decían que me querían acompañar y yo decía que no porque siempre ha sido un plan muy mío”.

Lea también: Blessd anunció gira por Colombia: se presentará en 10 ciudades, incluyendo Barranquilla

Toda reina sueña con bordar una nueva estrella con el equipo y Michelle tuvo la oportunidad de verlo reflejado en otras como el de Andrea Jaramillo Char, que tuvo la oportunidad de recibir al plantel tras ganar su séptimo campeonato en el 2011, siendo Alejandro Char el alcalde.

“Espero que la historia se repita. También estuve cuando Caro Segebre tuvo dos estrellas (2018-2019) y con Meme que, cuando la vi, también deseaba algún día ser reina y un Junior campeón”.

Para hoy, no hay dudas: irá al estadio. “Tuve que mover la agenda porque ahí estaré con la misma pinta triunfadora”.