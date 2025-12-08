‘Una batalla tras otra’, el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).
Le sigue ‘Sentimental Value’, del noruego Joachim Trier, con 8; ‘The Sinners’, de Ryan Coogler, con 7; ‘Hamnet’, de Chloè Zhao, con 6, y ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, con 5.
Mientras que la brasileña ‘The Secret Agent’, de Kleber Mendonça Filho, obtuvo tres -mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura- y la española ‘Sirat’, dos, en la categoría internacional y en la de mejor banda sonora.
La ceremonia de premiación se emitirá el 11 de enero y se podrá ver en streaming por Paramount+ en Estados Unidos. La comediante Nikki Glaser regresará como presentadora del evento por segundo año consecutivo.
A continuación se relacionan todos los nominados:
Mejor película - Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- Fue solo un accidente
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor actriz de película - Drama
- Jessie Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die my love
- Renate Reinsve, Valor sentimental
- Julia Roberts, After the hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Lo siento, cariño
Mejor actor de película - Drama
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
- Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver me from nowhere
Mejor película - Musical o comedia
- Luna azul
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- Una Batalla Tras Otra
Mejor actriz de película - Musical o comedia
- Rose Byrne, Si tuviera piernas, te patearía
- Cynthia Erivo, Wicked: For Good
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, Una Batalla Tras Otra
- Amanda Seyfried, El testamento de Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de película - Musical o Comedia
- Lee Byung-hun, No Other Choice
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, Una Batalla Tras Otra
- Ethan Hawke, Luna azul
- Jesse Plemons, Bugonia
Mejor Actriz de Reparto
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Valor Sentimental
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, Una Batalla Tras Otra
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una Batalla Tras Otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, Una Batalla Tras Otra
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
Mejor Película de Habla No Inglesa
- Fue Solo un Accidente
- No Other Choice
- El Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sirāt
- La Voz de Hind Rajab
Mejor Guion
- Una Batalla Tras Otra
- Marty Supreme
- Pecadores
- Fue Solo un Accidente
- Valor Sentimental
- Hamnet
Mejor Director
- Paul Thomas Anderson, Una Batalla Tras Otra
- Ryan Coogler, Pecadores
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, Fue solo un accidente
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Chloé Zhao, Hamnet
Mejor película de animación
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: El castillo infinito
- Elio
- KPop: Cazadores de demonios
- Little Amélie o el personaje de la lluvia
- Zootopia 2
Mejor Banda Sonora Original
- Frankenstein
- Pecadores
- Una Batalla Tras Otra
- Sirāt
- Hamnet
- F1: La película
- Mejor canción original
- Dream As One de Avatar: Fuego y cenizas
Mejor Serie De Televisión – Drama
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor interpretación masculina en una serie de televisión — Drama
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor interpretación femenina en una serie de televisión - Drama
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Severance
- Helen Mirren, Mobland
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Mejor Serie De Televisión – Musical o Comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Studio
- Mejor interpretación femenina en una serie de televisión - Musical o Comedia
- Kristen Bell, Nobody Wants This
Mejor interpretación masculina en una serie de televisión: musical o comedia
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Mejor interpretación masculina en un papel secundario en televisión
- Owen Cooper, Adolescence
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- Ashley Walters, Adolescence
Mejor interpretación femenina en un papel secundario en televisión
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O’Hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión
- Adolescence
- All Her Fault
- La bestia que llevo dentro
- Black Mirror
- Morir de placer
- La novia
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Jenna Ortega, Merlina (Wednesday)
- Jean Smart, Hacks
- Ayo Edebiri, The Bear
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Mejor interpretación femenina en una miniserie, serie antológica o película para televisión
- Claire Danes, La bestia en mí
Mejor interpretación masculina en una miniserie, serie antológica o película para televisión
- Jacob Elordi, El estrecho camino al norte profundo
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: La historia de Ed Gein
- Jude Law, Conejo negro
- Matthew Rhys, La bestia en mí
Mejor Podcast
- Armchair Expert con Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang con Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First
Mejor Stand-up
- Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart: Asking My Age
- Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais: Mortality
- Sarah Silverman: Postpartum
Premio a logros cinematográficos y de taquilla
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1: La película
- KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop)
- Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final
- Pecadores
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Morir de placer
- Robin Wright, La novia