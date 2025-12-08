‘Una batalla tras otra’, el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

Le sigue ‘Sentimental Value’, del noruego Joachim Trier, con 8; ‘The Sinners’, de Ryan Coogler, con 7; ‘Hamnet’, de Chloè Zhao, con 6, y ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, con 5.

Mientras que la brasileña ‘The Secret Agent’, de Kleber Mendonça Filho, obtuvo tres -mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura- y la española ‘Sirat’, dos, en la categoría internacional y en la de mejor banda sonora.

La ceremonia de premiación se emitirá el 11 de enero y se podrá ver en streaming por Paramount+ en Estados Unidos. La comediante Nikki Glaser regresará como presentadora del evento por segundo año consecutivo.

A continuación se relacionan todos los nominados:

Mejor película - Drama

Frankenstein

Hamnet

Fue solo un accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Mejor actriz de película - Drama

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Die my love

Renate Reinsve, Valor sentimental

Julia Roberts, After the hunt

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Lo siento, cariño

Mejor actor de película - Drama

Joel Edgerton, Train Dreams

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver me from nowhere

Mejor película - Musical o comedia

Luna azul

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Una Batalla Tras Otra

Mejor actriz de película - Musical o comedia

Rose Byrne, Si tuviera piernas, te patearía

Cynthia Erivo, Wicked: For Good

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, Una Batalla Tras Otra

Amanda Seyfried, El testamento de Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de película - Musical o Comedia

Lee Byung-hun, No Other Choice

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, Una Batalla Tras Otra

Ethan Hawke, Luna azul

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Valor Sentimental

Ariana Grande, Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental

Amy Madigan, Weapons

Teyana Taylor, Una Batalla Tras Otra

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, Una Batalla Tras Otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Una Batalla Tras Otra

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgård, Valor Sentimental

Mejor Película de Habla No Inglesa

Fue Solo un Accidente

No Other Choice

El Agente Secreto

Valor Sentimental

Sirāt

La Voz de Hind Rajab

Mejor Guion

Una Batalla Tras Otra

Marty Supreme

Pecadores

Fue Solo un Accidente

Valor Sentimental

Hamnet

Mejor Director

Paul Thomas Anderson, Una Batalla Tras Otra

Ryan Coogler, Pecadores

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Fue solo un accidente

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor película de animación

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: El castillo infinito

Elio

KPop: Cazadores de demonios

Little Amélie o el personaje de la lluvia

Zootopia 2

Mejor Banda Sonora Original

Frankenstein

Pecadores

Una Batalla Tras Otra

Sirāt

Hamnet

F1: La película

Mejor canción original

Dream As One de Avatar: Fuego y cenizas

Mejor Serie De Televisión – Drama

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor interpretación masculina en una serie de televisión — Drama

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Mejor interpretación femenina en una serie de televisión - Drama

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Severance

Helen Mirren, Mobland

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor Serie De Televisión – Musical o Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor interpretación femenina en una serie de televisión - Musical o Comedia

Kristen Bell, Nobody Wants This

Mejor interpretación masculina en una serie de televisión: musical o comedia

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor interpretación masculina en un papel secundario en televisión

Owen Cooper, Adolescence

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescence

Mejor interpretación femenina en un papel secundario en televisión

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescence

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O’Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión

Adolescence

All Her Fault

La bestia que llevo dentro

Black Mirror

Morir de placer

La novia

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Merlina (Wednesday)

Jean Smart, Hacks

Ayo Edebiri, The Bear

Natasha Lyonne, Poker Face

Mejor interpretación femenina en una miniserie, serie antológica o película para televisión

Claire Danes, La bestia en mí

Mejor interpretación masculina en una miniserie, serie antológica o película para televisión

Jacob Elordi, El estrecho camino al norte profundo

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: La historia de Ed Gein

Jude Law, Conejo negro

Matthew Rhys, La bestia en mí

Mejor Podcast

Armchair Expert con Dax Shepard

con Call Her Daddy

Good Hang con Amy Poehler

con The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

Mejor Stand-up

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Asking My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postpartum

Premio a logros cinematográficos y de taquilla