Por:  Redacción Sociedad

‘Una batalla tras otra’, el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

Le sigue ‘Sentimental Value’, del noruego Joachim Trier, con 8; ‘The Sinners’, de Ryan Coogler, con 7; ‘Hamnet’, de Chloè Zhao, con 6, y ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, con 5.

Mientras que la brasileña ‘The Secret Agent’, de Kleber Mendonça Filho, obtuvo tres -mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura- y la española ‘Sirat’, dos, en la categoría internacional y en la de mejor banda sonora.

La ceremonia de premiación se emitirá el 11 de enero y se podrá ver en streaming por Paramount+ en Estados Unidos. La comediante Nikki Glaser regresará como presentadora del evento por segundo año consecutivo.

A continuación se relacionan todos los nominados:

Mejor película - Drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Fue solo un accidente
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor actriz de película - Drama

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Jennifer Lawrence, Die my love
  • Renate Reinsve, Valor sentimental
  • Julia Roberts, After the hunt
  • Tessa Thompson, Hedda
  • Eva Victor, Lo siento, cariño

Mejor actor de película - Drama

  • Joel Edgerton, Train Dreams
  • Oscar Isaac, Frankenstein
  • Dwayne Johnson, The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Wagner Moura, El agente secreto
  • Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver me from nowhere

Mejor película - Musical o comedia

  • Luna azul
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • Una Batalla Tras Otra

Mejor actriz de película - Musical o comedia

  • Rose Byrne, Si tuviera piernas, te patearía
  • Cynthia Erivo, Wicked: For Good
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, Una Batalla Tras Otra
  • Amanda Seyfried, El testamento de Ann Lee
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de película - Musical o Comedia

  • Lee Byung-hun, No Other Choice
  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • George Clooney, Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio, Una Batalla Tras Otra
  • Ethan Hawke, Luna azul
  • Jesse Plemons, Bugonia

Mejor Actriz de Reparto

  • Emily Blunt, The Smashing Machine
  • Elle Fanning, Valor Sentimental
  • Ariana Grande, Wicked: For Good
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
  • Amy Madigan, Weapons
  • Teyana Taylor, Una Batalla Tras Otra

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una Batalla Tras Otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Sean Penn, Una Batalla Tras Otra
  • Adam Sandler, Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård, Valor Sentimental

Mejor Película de Habla No Inglesa

  • Fue Solo un Accidente
  • No Other Choice
  • El Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Sirāt
  • La Voz de Hind Rajab

Mejor Guion

  • Una Batalla Tras Otra
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Fue Solo un Accidente
  • Valor Sentimental
  • Hamnet

Mejor Director

  • Paul Thomas Anderson, Una Batalla Tras Otra
  • Ryan Coogler, Pecadores
  • Guillermo del Toro, Frankenstein
  • Jafar Panahi, Fue solo un accidente
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Chloé Zhao, Hamnet

Mejor película de animación

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: El castillo infinito
  • Elio
  • KPop: Cazadores de demonios
  • Little Amélie o el personaje de la lluvia
  • Zootopia 2

Mejor Banda Sonora Original

  • Frankenstein
  • Pecadores
  • Una Batalla Tras Otra
  • Sirāt
  • Hamnet
  • F1: La película
  • Mejor canción original
  • Dream As One de Avatar: Fuego y cenizas

Mejor Serie De Televisión – Drama

  • The Diplomat
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor interpretación masculina en una serie de televisión — Drama

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Diego Luna, Andor
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Adam Scott, Severance
  • Noah Wyle, The Pitt

Mejor interpretación femenina en una serie de televisión - Drama

  • Kathy Bates, Matlock
  • Britt Lower, Severance
  • Helen Mirren, Mobland
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Keri Russell, The Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor Serie De Televisión – Musical o Comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • The Studio
  • Mejor interpretación femenina en una serie de televisión - Musical o Comedia
  • Kristen Bell, Nobody Wants This

Mejor interpretación masculina en una serie de televisión: musical o comedia

  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Steve Martin, Only Murders in the Building
  • Glen Powell, Chad Powers
  • Seth Rogen, The Studio
  • Martin Short, Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White, The Bear

Mejor interpretación masculina en un papel secundario en televisión

  • Owen Cooper, Adolescence
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Severance
  • Ashley Walters, Adolescence

Mejor interpretación femenina en un papel secundario en televisión

  • Carrie Coon, The White Lotus
  • Erin Doherty, Adolescence
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Catherine O’Hara, The Studio
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión

  • Adolescence
  • All Her Fault
  • La bestia que llevo dentro
  • Black Mirror
  • Morir de placer
  • La novia
  • Selena Gomez, Only Murders in the Building
  • Jenna Ortega, Merlina (Wednesday)
  • Jean Smart, Hacks
  • Ayo Edebiri, The Bear
  • Natasha Lyonne, Poker Face
  • Mejor interpretación femenina en una miniserie, serie antológica o película para televisión
  • Claire Danes, La bestia en mí

Mejor interpretación masculina en una miniserie, serie antológica o película para televisión

  • Jacob Elordi, El estrecho camino al norte profundo
  • Paul Giamatti, Black Mirror
  • Stephen Graham, Adolescence
  • Charlie Hunnam, Monster: La historia de Ed Gein
  • Jude Law, Conejo negro
  • Matthew Rhys, La bestia en mí

Mejor Podcast

  • Armchair Expert con Dax Shepard
  • Call Her Daddy
  • Good Hang con Amy Poehler
  • The Mel Robbins Podcast
  • Smartless
  • Up First

Mejor Stand-up

  • Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
  • Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
  • Kevin Hart: Asking My Age
  • Kumail Nanjiani: Night Thoughts
  • Ricky Gervais: Mortality
  • Sarah Silverman: Postpartum

Premio a logros cinematográficos y de taquilla

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1: La película
  • KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop)
  • Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final
  • Pecadores
  • Weapons
  • Wicked: For Good
  • Zootopia 2
  • Rashida Jones, Black Mirror
  • Amanda Seyfried, Long Bright River
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Michelle Williams, Morir de placer
  • Robin Wright, La novia