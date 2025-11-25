La Navidad siempre llega con alegría, brillos, olor a natilla y buñuelos. Pero también con el deseo de ver la casa decorada para esta época tan especial.

Y aunque el árbol y las luces en la ventana suelen ser los protagonistas, la puerta de entrada merece su momento estelar, pues es lo primero que ven sus visitas.

Por eso, esta vez le mostraremos varias opciones para que su puerta luzca festiva y elegante para recibir a sus invitados en esta Navidad y año nuevo.

Decoración clásica navideña para las puertas de la casa

Si es amante de la decoración discreta, una corona clásica en tonos verdes con toques rojos puede convertirse en su mejor aliada. Colóquela en la puerta principal y acompáñela con un pequeño árbol decorado con pocos adornos o alguna planta natural ubicada sobre una mesa baja. Es ideal para quienes prefieren un estilo navideño sobrio sin renunciar a la tradición.

Guirnaldas que decoran la puerta de Navidad

Una manera equilibrada de dar vida a su entrada es enmarcar la puerta con una guirnalda verde. Añádale algunos detalles como bolas en rojo y plateado y luces cálidas para conseguir un efecto acogedor. El truco está en no saturar, con una buena guirnalda y una corona tipo pino son suficientes. Deje que el brillo extra venga de figuras iluminadas como renos, arbolitos o muñecos de nieve.

Para un toque especial, coloque dos o tres faroles con velas en la base de la entrada. Son encantadores y aportan una atmósfera muy navideña.

¿Y por qué decorar solo el exterior? Si quiere sorprender a sus invitados, decora también la parte interna de la puerta. Pintarla de rojo puede darle un aire cálido y festivo. Añada una corona, algunas guirnaldas y un par de faroles; en la parte baja puede situar cajas de regalo decorativas o incluso una cesta con leña.

Coronas contemporáneas navideñas para un toque moderno en la puerta de la casa

Si quiere decorar con bajo presupuesto y aú así impactar, una corona de estilo moderno puede ser la clave. Estas versiones cambian el rojo por dorado o plateado y sustituyen las bolas por moños elegantes.Las luces cálidas son protagonistas en este estilo, mientras que las de colores quedan fuera para mantener una estética más actual.

Cuando se piensa en decorar la puerta, suelen olvidar que forma parte de toda la fachada. Por eso, más allá de adornos, la iluminación es determinante. La recomendación es mantener la puerta sencilla y acompañarla con luces cálidas que resalten otros elementos de la entrada como figuras navideñas, plantas decoradas o la vegetación del hogar.