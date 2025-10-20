La magida de la danza se toma La Arenosa. La Fundación Colombo Alemana de Barranquilla invita a disfrutar de Akelarre, la más reciente creación de la Compañía Apsara, este viernes 24 de octubre a las 6:30 p.m. en el Auditorio del Colegio Alemán de Barranquilla. La entrada será libre hasta completar aforo.

Akelarre es una puesta en escena que fusiona danza contemporánea, Bharatanatyam, danza afrocolombiana, teatro, poesía, artes plásticas y música. Con la participación de 15 artistas, la obra rinde homenaje a las mujeres perseguidas a lo largo de los siglos por un saber y un hacer que desafiaron las normas hegemónicas.

La pieza recorre seis momentos —La Convocatoria, Invocación, El Arte del Bien Querer, Vuelo en Escoba, Caza de Brujas y La Hoguera— que evocan las míticas reuniones de brujas y convierten el escenario en un espacio simbólico de memoria, justicia y poder femenino.

La experiencia comienza incluso antes de ingresar a la sala. Mientras esperan, los asistentes escucharán en voz en off fragmentos de los textos originales de la obra, acompañados por los aromas de sahumerios de salvia, ruda y romero, diseñados para preparar los sentidos y adentrar al público en el universo ritual de Akelarre.

La dirección está a cargo de José García Silgado, bailarín, coreógrafo y pedagogo con formación en danza contemporánea, Bollywood, afrocolombiana y Bharatanatyam en India. Ganador de la Beca Jóvenes Talento del Icetex 2024, García Silgado ha convertido a la Compañía Apsara, fundada en Cartagena en 2016, en una de las agrupaciones más reconocidas por su diversidad cultural y la excelencia de sus montajes.

