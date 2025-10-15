La moda se da cita desde hoy en Barranquilla con el inicio del 14° Congreso Latinoamericano Ixel Moda, un evento que se destaca por la creatividad, la academia e identidad en un solo escenario.

La apertura se realizará con un evento inaugural en Puerto Mocho, uno de los lugares naturales más significativos del Atlántico, que se transformará por una noche en una vitrina para el talento local, puesto que la diseñadora Carmen Belissa mostrará su propuesta ‘Alas del Mar’.

A partir del jueves 16, la Fábrica de Cultura será sede de la agenda académica del Congreso, donde expertos en moda, sostenibilidad, industria textil, diseño y creatividad compartirán conocimientos con estudiantes, profesionales y emprendedores del sector.

Este componente académico ha sido una de las características distintivas de Ixel Moda, consolidándolo como un espacio de formación y reflexión alrededor de la moda con identidad latinoamericana.

Además, el Congreso se articula este año una vez más con ‘Barranquilla es Moda’, lo que permitirá que diversas pasarelas se tomen el Gran Malecón del Río. Entre los diseñadores confirmados que mostrarán sus más recientes colecciones se encuentran Lina Cantillo, reconocida por su sastrería masculina contemporánea; Beatriz Camacho, símbolo de elegancia y fluidez femenina; y Erika Quizena, cuya propuesta se caracteriza por el diálogo entre lo artesanal y lo contemporáneo el día jueves.

EL HERALDO dialogó con Érika Rohenes, presidenta ejecutiva de Ixel Moda, y Danilo Cañizares, director académico de Ixel Moda, quienes entregaron detalles de lo que serán estos cuatro días de evento y cuáles son sus expectativas este año.

Lo que se espera

Con el eje temático ‘Pensando la moda desde la estética – ética’, esta edición invita a repensar la moda como catalizadora de emociones, como una herramienta cultural y un motor de desarrollo sostenible. Para la empresaria Erika Rohenes, la sostenibilidad en esta ocasión fue importante resaltarla, por lo que los diseños que serán exhibidos en la Fábrica de Cultura tendrán de base con maniquíes hechos de cartón.

“En Ixel Moda llevamos casi dos décadas hablando y pensando en el futuro. Hoy podemos afirmar que ese futuro ya llegó. Y la sostenibilidad es algo que yo quería tener en cuenta, por eso se hicieron los maniquíes, porque yo quería que fueran de cartón, eso es en lo que pensamos en los últimos tiempos en la moda.

El congreso se desarrolla dentro del programa ‘Barranquilla es Moda’, una iniciativa de la Alcaldía Distrital que busca consolidar a la ciudad como un referente nacional del diseño y la moda. Este proyecto apuesta por el turismo de eventos y negocios como un motor clave para el crecimiento económico y una vitrina para la proyección internacional de la ciudad.

“Barranquilla es sinónimo de moda en Colombia. Gracias a su ubicación estratégica como puerto aéreo, marítimo y fluvial, desde los años 50 ha sido un punto de entrada fundamental para las expresiones de arte, ciencia, tecnología y tendencias, lo que le ha permitido consolidarse como la cuna del diseño y la moda en el país. Por eso en el itinerario tendremos recorridos por los lugares más significativos, entre ellos las casas de El Prado y el Museo del Carnaval”.

Academia y eventos

El 14° Congreso Ixel Moda se perfila, una vez más, como un evento clave para el desarrollo de la industria creativa en Colombia y América Latina, destaca el papel de Barranquilla como una ciudad de oportunidades en el sector moda, en lo cultural y con esta entrega se abre a las nuevas narrativas de la moda. Danilo Cañizares habló del eje central y de los foros que habrá.

“El reto no supone solo un compromiso unilateral ni de mantener la carga y la responsabilidad sobre el sector y su resultado. El reto hoy es fomentar un proceso educacional para la sociedad en general, donde las acciones básicas sean acciones de vida y donde la ética, en su más íntima relación estética, comprometa no solo el presente, sino el futuro. Por eso traemos este año unos foros con expertos en moda que son increíbles”, explicó Cañizares.

En la página web del congreso se puede descargar la agenda.