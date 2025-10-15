La tecnológica Apple lanzó este miércoles el chip M5, un procesador que promete dar un “gran salto” en el rendimiento de inteligencia artificial (IA) de la empresa y que se incluirá en los dispositivos MacBook Pro, ipad Pro y Apple Vision Pro.

El M5 contiene una unidad de procesamiento gráfico (GPU, en inglés) que incluye a su vez un Neural Accelerator, una nueva tecnología de Apple cuyo objetivo es acelerar tareas de IA como las interacciones con el asistente virtual Siri o la generación de imágenes, según un comunicado.

La empresa informó de que esta GPU ofrece capacidad gráfica optimizada y trazado de rayos de tercera generación -lo que permite elaborar gráficos más realistas, una función útil sobre todo en videojuegos- que al combinarse ofrecen hasta un 45 % más de potencia gráfica que el M4.1, uno de los modelos anteriores.

En este sentido, la GPU proporciona una experiencia de juego “más fluida”, gráficos de mayor realismo en aplicaciones 3D y un renderizado más rápido en proyectos gráficos complejos y otras aplicaciones con alta carga visual, de acuerdo con la compañía.

Así, las herramientas de IA incluidas por ejemplo en la plataforma Apple Intelligence ahora se ejecutarán con una mayor velocidad y eficiencia.

Además, el M5 también cuenta con un Neural Engine mejorado (un procesador especializado en IA) que agilizará precisamente el rendimiento de Apple Intelligence y de otras funciones disponibles en los dispositivos como el análisis de imágenes.

Más detalles del nuevo chip

El nuevo chip incluye asimismo un “potente motor multimedia” y casi un 30 % más de ancho de banda de memoria unificada, lo que ayuda a que el MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro ejecuten modelos de IA de mayor tamaño directamente en los dispositivos.

“El M5 marca un nuevo comienzo en el rendimiento de la IA para los chips de Apple”, aseguró en el comunicado Johny Srouji, vicepresidente sénior de Tecnologías de Hardware de Apple.

Srouji afirmó además que el M5 supone “un gran salto en rendimiento y capacidades para el MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro”.

La tecnológica destacó asimismo la arquitectura de GPU de “última generación” del M5, que permite que todos los componentes del chip ofrezcan un rendimiento máximo de GPU más de cuatro veces superior respecto al M4.