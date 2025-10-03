Sonó un tambor en el Porsche Center Barranquilla este jueves a las 7:00 de la noche, esta fue la señal de que amantes de la moda presenciarían y observarían la hermosa colección ‘Refugio Urbano’ de la diseñadora barranquillera Ángela Jaramillo.

Este un espacio que simboliza el lujo y la sofisticación, y fue el escenario perfecto para el lanzamiento. Con un ambiente donde se respira lo atemporal y el diseño moderno, el centro automotriz complementó la propuesta de Jaramillo, cumpliendo con las expectativas de los asistentes que esperaban la llegada de la colección.

Esta nueva línea de moda invita a redescubrir la ciudad a través de prendas que combinan funcionalidad y estilo, apelando a la mujer contemporánea y su conexión con el entorno urbano. La colección se caracteriza por su paleta de colores cálidos y piezas versátiles que incluyen vestidos, blusas de manga larga y sets cuidadosamente diseñados para adaptarse a la vida moderna.

“Esta colección es muy importante para mi porque está inspirada en mi guerrera urbana, pero es una guerrera que se detiene a interiorizar y a sacar lo mejor de sí. Aún siento muchas emociones con esta colección que fue flash, pero que tiene un significado verdaderamente único, porque mis modelos son empoderadas y valientes”, contó a EL HERALDO.

Según la diseñadora, ‘Refugio Urbano’ busca transformar la moda en un lienzo de sensaciones, reflejando cómo la ciudad puede ser un refugio en constante evolución para sus habitantes.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de apreciar de cerca las piezas de la colección y conversar con la diseñadora sobre su proceso creativo. Jaramillo compartió su visión de la moda como una forma de expresar la identidad personal y la conexión con el entorno urbano.

Mujeres de todas las edades”

Esta presentación reafirma el compromiso de la diseñadora con la moda contemporánea, que honra su esencia y conecta con la sensibilidad femenina actual, destacando un estilo único que mezcla elegancia y funcionalidad para la mujer de hoy.

“Hay algo muy especial en la pasarela, y es que las modelos son de todas las edades porque yo quiero que mis prendas sean para todas las mujeres, yo quiero empoderadas a todas, y yo creo que esa siempre ha sido mi inspiración. Le agradezco a cada una de ellas porque se hizo un trabajo muy lindo, sobre todo porque cada una tiene sus profesiones y sacaron su tiempo para poder desfilar aquí, y amé cuando aceptaron la propuesta”, expresó.

El lanzamiento de esta colección no solo resaltó el talento de Ángela, sino que también fortaleció el compromiso de Barranquilla con la moda y la creatividad, mostrando que la ciudad sigue siendo un referente en la escena del diseño en Colombia. La colección ‘Refugio Urbano’, ya está disponible para que las amantes de lo atemporal las obtengan.