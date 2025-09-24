Prüne presenta su nueva colección “Objetos de Deseo” inspirada en el diálogo entre el arte y el diseño. Se trata de Una curaduría de lo cotidiano llevado al plano conceptual. Siluetas y productos, como objetos de deseo. Arte y moda en sinergia, se encuentran en una misma colección.

Esta es una invitación a entrever formas y siluetas en la que cada imagen propone una pausa, en una colección que alberga con autenticidad y frescura el deseo y la identidad. Construye una narrativa donde la belleza es múltiple y concreta. Un modo distinto de ser, vestir y mirar.

La nueva propuesta de Prüne sobresale por sus refinadas piezas de marroquinería en bolsos y zapatos con contrastes de cueros lisos y sostenidos. Materiales con texturas en los que snakes y crocos, son los prints destacados. Acentos en metalizados, charoles arrugados, cueros vegetales y nómade se hacen presentes. Texturas en gamuza y cueros graneados como el floater y búfalos se destacan mantiendo la sofisticación urbana de los diseños.

Cortesía Prüne objetos de deseo

La paleta de color cuenta con los clásicos colores neutros como el negro, blanco/natural, visón, verde seco, biscuit, azul profundo y un sofisticado rojo. Con acentos de color vainilla y verde fuerte y los clásicos metalizados oro y plata.

Diseños con detalles de grabados, gofrados, gomas, bordados, estampados y herrajes con baños en níquel de formas geométricas y líneas puras enaltecen la colección.

La historia de Prüne inicia con Gary y María Eugenia Farrell, creadores de la marca argentina en 1999, aunque la familia ya tenía una larga trayectoria en la marroquinería desde los años 70 fabricando para marcas internacionales como El Corte Inglés, Galerías Lafayette, Macy’s y Bloomingdales.

La empresa nació con el objetivo de aprovechar el conocimiento y la infraestructura de su fábrica y lanzar su propia marca de bolsos y accesorios de cuero.

Cortesía Prüne objetos de deseo

El nombre “Prüne” fue elegido por su conexión con las ciruelas, materia prima de tartas favoritas de la familia y un símbolo de la tierra natal de la diseñadora.

Con más de 25 años en el mercado, Prüne tiene el foco en su plan de expansión el mercado internacional, actualmente tienen más de 100 puntos de venta en Latinoamérica con presencia en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia y Guatemala.

Para la próxima etapa de crecimiento, Prüne tiene la vista puesta en Europa y está explorando también el mercado brasileño.