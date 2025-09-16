El mundo del espectáculo amaneció este martes 16 de septiembre con la lamentable noticia de la muerte de Robert Redford, a los 89 años. Se trata de uno de los actores más recordados del cine, con múltiples premios como el Óscar y el Globo de Oro.

Leer también: El mundo del cine lamenta la muerte de Robert Redford

Redford tuvo una trayectoria de más de cinco décadas, con personajes y participaciones en grandes producciones, como actor y como director, que hicieron que se ganara el cariño, respeto y reconocimiento del público.

Para homenajearlo, a continuación le dejamos siete títulos de su filmografía, que se pueden ver en diferentes plataformas de streaming, según ChatGPT:

Leones por corderos (Lions for Lambs)

Se trata de un drama político estadounidense de 2007 dirigido por Robert Redford y protagonizado por Meryl Streep, Tom Cruise y el propio Redford. La película entrelaza tres historias paralelas para reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a la guerra y la política.

Se puede ver en Amazon Prime Video

Juego de espías (Spy Games)

Es un thriller de espionaje de 2001 dirigido por Tony Scott. La historia sigue a Nathan Muir (Robert Redford), un veterano agente de la CIA a punto de retirarse, quien descubre que su antiguo protegido, Tom Bishop (Brad Pitt), ha sido capturado en una operación encubierta en China. Con solo 24 horas antes de que lo ejecuten, Muir utiliza su astucia y viejas conexiones para manipular a la CIA y rescatarlo, mientras la trama alterna entre el presente y flashbacks de sus misiones durante la Guerra Fría.

Está disponible en Amazon Prime Video.

Algo muy personal (Up Close & Personal)

Es un drama romántico estadounidense de 1996 dirigido por Jon Avnet y protagonizado por Robert Redford y Michelle Pfeiffer. La película narra la historia de Tally Atwater, una joven ambiciosa que sueña con triunfar en el periodismo televisivo, y Warren Justice, un experimentado productor que la guía en su ascenso profesional. Mientras Tally enfrenta los retos del mundo mediático y la presión de la fama, entre ambos surge una relación amorosa que pone a prueba sus prioridades y emociones. Inspirada de forma libre en la vida de la periodista Jessica Savitch, mezcla romance y drama con un trasfondo sobre las exigencias del éxito y el costo personal de perseguir los sueños.

Se puede disfrutar en Disney +.

Una propuesta indecente (Indecent Proposal)

Es un drama romántico de 1993 dirigido por Adrian Lyne y protagonizado por Robert Redford, Demi Moore y Woody Harrelson. La historia sigue a un matrimonio joven y enamorado que atraviesa dificultades financieras y acepta escuchar la oferta de un millonario: pagar un millón de dólares a cambio de pasar una noche con la esposa. El acuerdo desencadena una serie de tensiones emocionales, celos y dilemas morales que ponen a prueba el amor y la confianza de la pareja. La película explora los límites del compromiso, el poder del dinero y las consecuencias de las decisiones impulsivas, generando controversia y debates sobre la ética y las relaciones de pareja.

Se puede ver en Paramount +.

Importante: Robert Redford, mucho más que el guapo oficial de Hollywood

Butch Cassidy and the Sundance Kid

Es un clásico western estadounidense de 1969 dirigido por George Roy Hill y protagonizado por Paul Newman y Robert Redford. Inspirada en hechos reales, sigue a los carismáticos forajidos Butch Cassidy y Sundance Kid mientras lideran una banda de ladrones de trenes y bancos en el Viejo Oeste. Cuando un equipo de élite los persigue implacablemente, ambos huyen a Sudamérica buscando un nuevo comienzo, pero descubren que no pueden escapar de su destino. Celebrada por su química entre los protagonistas, humor ingenioso, banda sonora icónica y estilo innovador, la película redefinió el género del western y se convirtió en una obra influyente del cine estadounidense.

Está disponible en Disney +.

Nosotros en la noche (Our Souls at Night)

Se trata de un drama romántico de 2017 dirigido por Ritesh Batra y protagonizado por Robert Redford y Jane Fonda. Ambientada en un pequeño pueblo de Colorado, narra la historia de Addie Moore y Louis Waters, dos viudos vecinos que, cansados de la soledad, deciden compartir las noches para conversar y acompañarse. Lo que comienza como un acuerdo sencillo evoluciona en una relación profunda que desafía las convenciones sociales y las expectativas de sus familias. Con un tono cálido e íntimo, la película explora el amor tardío, la conexión humana y la posibilidad de nuevos comienzos en cualquier etapa de la vida.

Se puede ver en Netflix.

The Discovery

Es un drama de ciencia ficción y romance de 2017 dirigido por Charlie McDowell y protagonizado por Robert Redford, Jason Segel y Rooney Mara. Ambientada en un mundo donde un científico ha demostrado la existencia comprobable de una vida después de la muerte, el hallazgo provoca una ola masiva de suicidios de personas que buscan una segunda oportunidad. La historia sigue a su hijo, Will (Segel), quien cuestiona las implicaciones éticas del descubrimiento mientras conoce a Isla (Mara), una mujer marcada por la pérdida. La película combina misterio, reflexión filosófica y emociones íntimas para explorar el valor de la vida, el duelo y las segundas oportunidades.

Se puede disfrutar en Netflix.