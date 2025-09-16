Es común que las personas al ir a un restaurante y pedir, tengan la curiosidad si pedir “menús” o “los menúes”.

Pequeños, pero con grandes ideas para emprender

‘El 7 Mujeres’: cortometraje que recibió un Effie de Oro y que abrió la conversación sobre el VPH en Colombia

Moda y política en los Emmy: del pañuelo palestino de Bardem a la pedrería de Jenna Ortega

Por eso, esta vez le traemos la explicación de la Real Academia Española (RAE) que explica si se utiliza y en qué momento.

Todos los idiomas tienen sus reglas de ortografía, que deben respetarse y apegarse a ellas para no cambiarle el sentido a las frases. En el español específicamente debe tener cuidado, pues las palabras frecuentemente tienen diferente significado depende el contexto.

#RAEconsultas En el área rioplatense y, en menor medida, en la andina y caribeña, alternan «menús» y «menúes». — RAE (@RAEinforma) August 16, 2017

La RAE explica que: “El plural mayoritario en el habla culta de la mayor parte del ámbito hispánico y, por tanto, la forma recomendada es ”menús”.

Quiere decir que la academia da por correcto la palabra menús, pero también hace un inciso en que, “en el área rioplatense y, en menor medida, en la andina y caribeña, alternan menús y menúes”.

#RAEconsultas El plural generalizado en el habla culta de la mayor parte del ámbito hispánico es «menús». — RAE (@RAEinforma) August 15, 2017

Es decir, es muy común escuchar en Argentina, Uruguay, Bolivia, entre otros países, la palabra “menúes” aunque no sea correcta.

El español sin duda es uno de los idiomas más complejos en aprender, pues cuenta actualmente con más de 93.000 palabras y 19.000 americanismos que actualmente se usan por la sociedad hispanohablante.